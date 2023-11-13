Главный санврач Украины забил тревогу из-за вспышки гепатита А в стране
Главный санврач Украины: У большинства населения нет иммунитета от гепатита А
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, с чем связана вспышка гепатита А, распространившаяся на западе Незалежной. По его словам, всё дело в том, что у большинства граждан нет никакого иммунитета к заболеванию.
"Большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — приводит его слова "РБК-Украина".
Как пояснил врач, для получения иммунитета необходимо переболеть гепатитом или пройти вакцинацию. При этом он отметил, что прививка против него не входит в национальный календарь.
Как уже рассказывал Лайф, в конце октября стало известно о вспышке гепатита А в украинской Виннице. Говорилось более чем о 60 заболевших, среди них 14 несовершеннолетних. По предварительным данным, все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Возбуждено уголовное дело.
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