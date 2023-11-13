Главный санврач Украины забил тревогу из-за вспышки гепатита А в стране

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин объяснил, с чем связана вспышка гепатита А, распространившаяся на западе Незалежной. По его словам, всё дело в том, что у большинства граждан нет никакого иммунитета к заболеванию.

"Большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина, или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки. Вспышка в Виннице — одна из них", — приводит его слова "РБК-Украина".

Как пояснил врач, для получения иммунитета необходимо переболеть гепатитом или пройти вакцинацию. При этом он отметил, что прививка против него не входит в национальный календарь.