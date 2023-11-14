В Москве школьник выпил лимонад от блогера Влада Бумаги и слёг с сильным отравлением

В Москве 12-летний школьник слёг с сильным отравлением после того, как выпил лимонад от блогера-миллионника Влада Бумаги, известного также как Влад А4. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ученик одной из школ Левобережного района купил в столовой чайный напиток Lava Lava. Мальчик немного выпил его, а спустя некоторое время подростка резко начало тошнить. В итоге ученику оказали первую помощь на месте. В школу также вызвали его мать. Женщина отказалась от госпитализации и увезла сына домой.

В настоящее время администрация школы, а также комбинат питания проводят служебную проверку, а напиток Lava Lava от Влада Бумаги направили на экспертизу.

Влад Бумага — известный белорусский блогер, сделавший себе имя на видеороликах для детей. На его ютуб-канал подписано свыше 48 миллионов подписчиков. В 2021 году Бумага запустил бизнес по продаже чипсов, кукурузных палочек и различных лимонадов. Продажи начались спустя год под брендом Lava Lava. На упаковке продуктов изобразили мультяшную копию Влада.