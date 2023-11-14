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14 ноября, 12:29

В Москве школьник выпил лимонад от блогера Влада Бумаги и слёг с сильным отравлением

SHOT: Школьник слёг с отравлением после того, как выпил лимонад от Влада Бумаги

<p>Блогер Влад Бумага. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/a4_omg?z=photo240651878_457306284/album240651878_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Влад Бумага</a></p>

Блогер Влад Бумага. Обложка © Vk / Влад Бумага

В Москве 12-летний школьник слёг с сильным отравлением после того, как выпил лимонад от блогера-миллионника Влада Бумаги, известного также как Влад А4. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ученик одной из школ Левобережного района купил в столовой чайный напиток Lava Lava. Мальчик немного выпил его, а спустя некоторое время подростка резко начало тошнить. В итоге ученику оказали первую помощь на месте. В школу также вызвали его мать. Женщина отказалась от госпитализации и увезла сына домой.

В настоящее время администрация школы, а также комбинат питания проводят служебную проверку, а напиток Lava Lava от Влада Бумаги направили на экспертизу.

Влад Бумага — известный белорусский блогер, сделавший себе имя на видеороликах для детей. На его ютуб-канал подписано свыше 48 миллионов подписчиков. В 2021 году Бумага запустил бизнес по продаже чипсов, кукурузных палочек и различных лимонадов. Продажи начались спустя год под брендом Lava Lava. На упаковке продуктов изобразили мультяшную копию Влада.

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Наталья Исакова
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