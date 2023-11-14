"Куда опаснее есть бананы": Биолог заявила, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 37 лет назад, времени прошло вполне достаточно для того, чтобы вновь заселить зону отчуждения, которая уже пригодна для жизни. Таким мнением поделилась кандидат биологических наук Наталья Колман. По её словам, сегодня радиоактивный фон там гораздо меньше, чем в магазинных бананах.

"На самом деле сейчас куда опаснее есть бананы. Это самый радиоактивный фрукт, в нём содержится калий-40 <...> А вот в Чернобыле радиация в воздухе уже навряд ли определится", — сказала Колман в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

К слову, замеры, сделанные в зоне катастрофы, сегодня показывают, что уровень радиации там не выше какого-либо среднестатистического города. Так, те, кто обживают зону отчуждения, спокойно выращивают там овощи и фрукты, а также вовсю пользуются колодцами с водой. Биолог отметила, что весной 1986 года, когда случилась трагедия, Чернобыль подвергся радиоактивному заражению йодом-131, цезием-137 и стронцием-90. Однако период полураспада у йода составляет всего восемь дней, у цезия — 30 лет, у стронция — 29 лет.