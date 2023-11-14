Причиной отравления школьника стал не лимонад от блогера Влада Бумаги, а чистящее средство

Причиной отравления 12-летнего московского школьника стало чистящее средство "Прогресс". Как пишет SHOT, работники столовой налили его в бутылку из-под чая Lava Lava, а затем случайно продали её ребёнку.

По информации телеграм-канала, общее количество пострадавших увеличилось до трёх. Школьники попробовали "лимонад" по очереди. Так, купивший напиток мальчик сразу же почувствовал его мыльный вкус и сплюнул в раковину. После этого он дал затестить странную жидкость двум друзьям. Никого из них, к счастью, не госпитализировали. Таким образом, с лимонада Влада А4 все подозрения полностью сняты.