В парке "Зарядье" открыта уникальная подземная галерея Выставочный зал стал третьим по размеру в историческом центре столицы после Гостиного Двора и Центрального выставочного зала "Манеж", его площадь составила почти три тысячи квадратных метров. 22 ноября, 16:06 Открытие уникальной подземной галереи в парке "Зарядье". Обложка © Mos.ru / В. Новикова

Многофункциональное пространство "Паркинг галерея" площадью почти три тысячи квадратных метров объединило подземную парковку и место для встречи с искусством, став третьим по размеру выставочным залом в историческом центре столицы.

Архитектурная концепция галереи — это отсылка к античному пантеону с колоннами, где преобладает свет, а пространство визуально не сковано границами. Ведь потолки достигают практически семи метров. Ничего подобного ни в Москве, ни в стране больше нет. В то же время здание удачно сочетает гибридные функции: паркинг делится на три сквозные части. Встречает посетителей входная зона, выполненная в виде аллеи славы и украшенная элементами авангардной Москвы 1920-х.

По словам директора Ивана Демидова, "Паркинг галерея" способна вместить многое — от выставок и форумов до концертов и спектаклей, оставаясь при этом подземной парковкой. В начале ХХ века такого подхода придерживались конструктивисты, создавая здания-трансформеры, напоминает директор. "Они вмещали и жилые помещения, и читальные, и спортивные залы".

Фрагменты восьми архитектурных проектов советской эпохи реконструированы в виде горельефов. Среди них — здание московской редакции газеты "Ленинградская правда" архитектора-конструктивиста Константина Мельникова и "Город будущего" Льва Руднева.

Попасть в новое выставочное пространство могут не только автомобилисты, но и все желающие. Пройти сюда можно из разных частей парка: через павильон "Заповедное посольство", со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку. Круглосуточная парковка расположена на глубине 12 метров под землёй. Развитие транспортной доступности и формирование пространств для досуга москвичей — в приоритете городского развития.

Первым проектом "Паркинг галереи" стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы "Выпуск'23". 255 молодых авторов представили более 450 работ разных жанров и видов искусства: от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр. Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники, отмечают в мэрии. А с 28 ноября по 2 декабря новое пространство "Зарядья" станет ключевой площадкой модных показов Международного форума BRICS+ Fashion Summit.

Мероприятие объединит ведущих профессионалов индустрии, специалистов лёгкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. Его организуют под эгидой Московской недели моды. Среди участников — больше 30 стран с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Масштабное событие позволит отечественному модному рынку укрепить сотрудничество с дружественными государствами.

Деловая программа, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое ждут профессионалов и поклонников модной индустрии на форуме. Организатором Московской недели моды выступает Культурный фонд развития моды и дизайна "Фонд моды" при поддержке правительства города.

Авторы Альбина Александрова