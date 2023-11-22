Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Финляндия оставит работающим лишь один КПП на границе с РФ, узнали СМИ

Супергерой Роман Костомаров покорил себе теннис, хотя удержать ракетку протезами непросто

Сбежавшего из России норвежского футболиста обязали выплатить компенсацию "Ростову"

Путин напомнил G20, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

"Пол-литра" вызвали затруднения у россиян

В НАТО сознались, на сколько они увеличили свой контингент в Косове

Песков рассказал Лайфу, какой будет речь Путина на саммите G20 — программной или исторической

В Армении ответили на вопрос о выходе из ОДКБ

Путин: Россия направила в Таджикистан два дивизиона систем С-300

"Пекка, ты слышал?": Медведев анекдотом про русский танк высмеял власти Финляндии

В парке "Зарядье" открыта уникальная подземная галерея

Выставочный зал стал третьим по размеру в историческом центре столицы после Гостиного Двора и Центрального выставочного зала "Манеж", его площадь составила почти три тысячи квадратных метров.

22 ноября, 16:06
<p>Открытие уникальной подземной галереи в парке "Зарядье". Обложка © <a href="https://www.mos.ru/mayor/themes/3299/10031050/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru / В. Новикова</a></p>

Открытие уникальной подземной галереи в парке "Зарядье". Обложка © Mos.ru / В. Новикова

Многофункциональное пространство "Паркинг галерея" площадью почти три тысячи квадратных метров объединило подземную парковку и место для встречи с искусством, став третьим по размеру выставочным залом в историческом центре столицы.

Архитектурная концепция галереи — это отсылка к античному пантеону с колоннами, где преобладает свет, а пространство визуально не сковано границами. Ведь потолки достигают практически семи метров. Ничего подобного ни в Москве, ни в стране больше нет. В то же время здание удачно сочетает гибридные функции: паркинг делится на три сквозные части. Встречает посетителей входная зона, выполненная в виде аллеи славы и украшенная элементами авангардной Москвы 1920-х.

По словам директора Ивана Демидова, "Паркинг галерея" способна вместить многое — от выставок и форумов до концертов и спектаклей, оставаясь при этом подземной парковкой. В начале ХХ века такого подхода придерживались конструктивисты, создавая здания-трансформеры, напоминает директор. "Они вмещали и жилые помещения, и читальные, и спортивные залы".

Фрагменты восьми архитектурных проектов советской эпохи реконструированы в виде горельефов. Среди них — здание московской редакции газеты "Ленинградская правда" архитектора-конструктивиста Константина Мельникова и "Город будущего" Льва Руднева.

Попасть в новое выставочное пространство могут не только автомобилисты, но и все желающие. Пройти сюда можно из разных частей парка: через павильон "Заповедное посольство", со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку. Круглосуточная парковка расположена на глубине 12 метров под землёй. Развитие транспортной доступности и формирование пространств для досуга москвичей — в приоритете городского развития.

Первым проектом "Паркинг галереи" стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы "Выпуск'23". 255 молодых авторов представили более 450 работ разных жанров и видов искусства: от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр. Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники, отмечают в мэрии. А с 28 ноября по 2 декабря новое пространство "Зарядья" станет ключевой площадкой модных показов Международного форума BRICS+ Fashion Summit.

Мероприятие объединит ведущих профессионалов индустрии, специалистов лёгкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. Его организуют под эгидой Московской недели моды. Среди участников — больше 30 стран с Ближнего Востока, из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Масштабное событие позволит отечественному модному рынку укрепить сотрудничество с дружественными государствами.

Деловая программа, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое ждут профессионалов и поклонников модной индустрии на форуме. Организатором Московской недели моды выступает Культурный фонд развития моды и дизайна "Фонд моды" при поддержке правительства города.

Авторы
Альбина Александрова
Альбина Александрова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!