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14 ноября, 20:04

"Научил меня быть женщиной": Лолита рассказала о лучших отношениях в своей жизни

Лолита рассказала об отношениях с мужчиной, который научил её быть женщиной

<p>Певица Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Певица Лолита Милявская. Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Сегодня, 14 ноября, известная российская певица Лолита Милявская празднует свой юбилей — ей исполнилось 60 лет. В интервью Алле Шишкиной для её ютуб-канала "Без воды" артистка рассказала про отношения с мужчиной, который "научил её быть женщиной".

Лолита отметила, что была замужем пять раз. Из них, по её словам, только три настоящих. После одного из разводов у неё завязались романтические отношения, которые Милявская называет счастливыми. Сейчас этого человека уже нет в живых. В то же время певица считает, что всё равно рассталась бы с тем мужчиной.

"Мы бы всё равно расстались. Мне нужны походы по музеям, поездки — и без компаний. Он бы на такое никогда не пошёл. У него всегда застолья, пьянки, девки разные. Я сохранила о нём память и человеческую любовь, он научил меня быть женщиной", — заявила Лолита.

Также звезда рассказала, что не всегда была верной и могла позволить себе изменять, но очень боялась это делать. Милявская как-то раз даже призналась своему партнёру в совершённой измене, после чего её удивила его спокойная реакция.

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Ранее Лайф писал, что одной из звёзд, не скрывающих обращения к возможностям пластической хирургии, является певица Лолита. Какие именно операции сделала артистка, читайте в материале Лайфа.

Алексей Соловьёв
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