"Научил меня быть женщиной": Лолита рассказала о лучших отношениях в своей жизни

Сегодня, 14 ноября, известная российская певица Лолита Милявская празднует свой юбилей — ей исполнилось 60 лет. В интервью Алле Шишкиной для её ютуб-канала "Без воды" артистка рассказала про отношения с мужчиной, который "научил её быть женщиной".

Лолита отметила, что была замужем пять раз. Из них, по её словам, только три настоящих. После одного из разводов у неё завязались романтические отношения, которые Милявская называет счастливыми. Сейчас этого человека уже нет в живых. В то же время певица считает, что всё равно рассталась бы с тем мужчиной.

"Мы бы всё равно расстались. Мне нужны походы по музеям, поездки — и без компаний. Он бы на такое никогда не пошёл. У него всегда застолья, пьянки, девки разные. Я сохранила о нём память и человеческую любовь, он научил меня быть женщиной", — заявила Лолита.

Также звезда рассказала, что не всегда была верной и могла позволить себе изменять, но очень боялась это делать. Милявская как-то раз даже призналась своему партнёру в совершённой измене, после чего её удивила его спокойная реакция.