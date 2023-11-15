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15 ноября, 11:51

Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада

Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, Париж обвиняет его в причастности к химической атаке летом 2013 года. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на истцов.

Всего выдано четыре ордера, также на младшего брата Асада Махера, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.

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Химатака произошла 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. По данным ООН, по жилым районам были выпущены ракеты с боеголовками, содержавшими зарин — отравляющее нервно-паралитическое вещество. Организация Human Rights Watch возлагала ответственность на сирийские правительственные войска, но официальный Дамаск эти обвинения отрицал.

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ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
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