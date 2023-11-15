Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада
Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, Париж обвиняет его в причастности к химической атаке летом 2013 года. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на истцов.
Всего выдано четыре ордера, также на младшего брата Асада Махера, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.
Химатака произошла 21 августа 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте. По данным ООН, по жилым районам были выпущены ракеты с боеголовками, содержавшими зарин — отравляющее нервно-паралитическое вещество. Организация Human Rights Watch возлагала ответственность на сирийские правительственные войска, но официальный Дамаск эти обвинения отрицал.
ТАСС / Zuma