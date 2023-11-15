Франция выдала ордер на арест президента Сирии Асада

Власти Франции выдали международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, Париж обвиняет его в причастности к химической атаке летом 2013 года. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на истцов.

Всего выдано четыре ордера, также на младшего брата Асада Махера, руководителя элитного подразделения сирийской армии, а также двух генералов.