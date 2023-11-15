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Компании ищут кадры: Победителям олимпиады станет легче поступить в технический вуз

15 ноября, 16:06
<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/albums-154841135?z=photo-154841135_457253363/photos-154841135" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"13-й элемент. Alхимия будущего"</a></p>

Обложка © VK / "13-й элемент. Alхимия будущего"

Сейчас в России чувствуется нехватка специалистов с техническим образованием, в том числе инженеров. На рынке их с каждым годом становится всё меньше. Вузы готовят не тех специалистов, которых ждут компании. Студенты часто плохо учатся. В результате работодатели сталкиваются с серьёзной проблемой при поиске кадров.

Ежегодно всё меньшее число выпускников технических и инженерных специальностей оказываются на рынке труда. Треть из них не работает по специальности. Что более важно, число поступающих на инженерные и технические специальности (без учёта IT) постепенно сокращается. Школьники не выбирают для сдачи ОГЭ и ЕГЭ физику, химию, профильную математику прежде всего из-за сложности тестовых заданий по этим предметам. Следовательно, они не могут поступить на технические специальности ни в вузы, ни в колледжи или техникумы.

При этом поступление в технический вуз открывает большие возможности для построения карьеры. В связи с этим интересна инициатива "Русала", который организует и проводит Всероссийскую олимпиаду "13-й элемент. Alхимия будущего", дающую возможность легче поступить на инженерно-техническую специальность.

Фото © VK / "13-й элемент. Alхимия будущего"

Фото © VK / "13-й элемент. Alхимия будущего"

Все школьники, прошедшие отборочный этап конкурса, получат сертификаты участников и знания о профессии металлурга, а победители — до семи дополнительных баллов для поступления в вузы-партнёры и ценные подарки от компании. Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов при приёме на обучение по направлениям "бакалавриат" и "специалитет" в вузах-партнёрах: ВолгГТУ (г. Волгоград), ИРНИТУ (г. Иркутск), УГГУ (г. Екатеринбург), СибГИУ (г. Новокузнецк).

Олимпиада проходит с 2011 года. Тогда по инициативе основателя Олега Дерипаски компания инициировала целый комплекс образовательных мероприятий для детей и молодёжи. Стратегическая значимость популяризации науки среди детей и повышения общего образовательного и интеллектуального уровня им осознавалась уже тогда. Так, конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников восьмых-одиннадцатых классов, увлечённых естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия).

— Во время участия было очень интересно и занимательно. В каких-то моментах сложно, даже очень, но я пыталась справиться со всем, ведь помимо того, что олимпиада — это большой плюс к портфолио для поступления, мне хотелось попробовать свои силы, знания. Может быть, даже победить. Сейчас могу с уверенностью сказать, что "Alхимия будущего" — это возможность проверить себя и свои знания на гораздо более высоком уровне, чем школьном, — рассказала Карина Журова, одиннадцатиклассница МКОУ "Октябрьская СШ № 9", с. Богучаны.

Фото © VK / "13-й элемент. Alхимия будущего"

Фото © VK / "13-й элемент. Alхимия будущего"

— Обязательно буду и дальше рекомендовать детям участвовать в олимпиаде. Организация на высшем уровне: постоянное информирование, своевременное предоставление информации о результатах, о процессе регистрации и выполнения работ, оперативное решение возникших проблем. Участники довольны, сложность заданий соответствует уровню подготовки лицеистов, вполне посильные, — отметила Юлия Ткачёва, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, лицей № 2, г. Братск.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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