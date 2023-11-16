На 20% выросла аудитория мобильных приложений для инвестиций в 2023 году 16 ноября, 14:53 Обложка © Shutterstock

За год число пользователей российских инвестиционных приложений увеличилось на 20%. Мобильный трафик на наиболее популярные из них вырос более чем в два раза. Таковы результаты исследования, проведённого экспертами Yota на базе анализа big data за 2022–2023 годы.

Лидером рынка по числу пользователей и объёму трафика остаются "Тинькофф Инвестиции". За минувший год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении — на 11%. При этом по активности абонентов его обгоняет сервис "ВТБ Мои инвестиции". Там пользователи в среднем тратят в 5 раз больше трафика.

Результаты исследования показывают, что интерес россиян заметно вырос к большинству популярных инвестиционных приложений. Наибольшую динамику показал сервис "Газпромбанк Инвестиции", трафик которого за год увеличился в 2,3 раза. При этом мобильный трафик приложения Freedom 24 вырос на 70%, а "Альфа-Капитала" — на 60%.

В то же время у ряда сервисов наблюдается падение числа пользователей в сравнении с 2022 годом. Например, аудитория "ВТБ Мои инвестиции" за год сократилась на 55%, "Открытие Инвестиции" — на 48%.

В основном инвестиционными приложениями пользуются люди старше 26 лет (87% от всех пользователей). Они же обеспечили основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и даже снижается. Трафик, который генерируют пользователи от 16 до 25 лет, снизился на 8% за год.

Мужчины составляют большую долю (61%) пользователей инвестиционных приложений и генерируют 74% трафика в этом сегменте. При этом в 2023 году трафик женской аудитории увеличился почти на четверть, а мужской — всего на 9%. "Газпромбанк Инвестиции" оказались приложением с самыми активными клиентками.

В топ-5 регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений вошли Москва, Санкт-Петербург, а также Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. В 2023 году наиболее активно растёт Северо-Кавказский регион: в Ингушетии число пользователей выросло на 79%, в Чечне — на 71%, в Дагестане — на 69%, а в Северной Осетии — на 32%.

Аналитики также выяснили, в каких регионах живут наиболее активные инвесторы, рассчитав средний трафик на одного пользователя. Рейтинг регионального инвестора возглавила Костромская область с показателем 35,3 Мб на пользователя.

Авторы Валерия Мишина