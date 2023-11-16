Что группа крови может рассказать про характер человека: проверьте себя Помимо зодиаков или нумерологии, определить характер человека можно и ещё одним простым способом. Как говорится, назови свою группу крови и я скажу, кто ты. 16 ноября, 15:30 Shutterstock

Хотите верьте, хотите нет, но давно уже была доказана определённая взаимосвязь между темпераментом человека и его группой крови. Каждая из четырёх существующих наделяет своего носителя как положительными, так и отрицательными качествами.

Всё пошло от работы одного японского учёного, поэтому культ крови в Стране восходящего солнца особенно популярен. Хотя прямых доказательных данных соотношения группы и характера нет, определённые совпадающие черты характера всё же находятся. Существует всего четыре разновидности крови, которые обозначаются так: I (0), II (А), III (В), IV (АВ). Что о вас может рассказать группа крови?

Что можно сказать про человека с первой группой крови — I (0)

Какой характер у людей с первой группой крови? Фото © Shutterstock

Итак, каким же характером обладают люди с первой группой крови? Обычно такие личности характеризуются как энергичные, уверенные в себе и целеустремлённые натуры. Те, кто представляет эту группу крови, которую носили на Руси богатыри, обладают сильным характером и способны принимать быстрые решения. Также они часто становятся лидерами и предпочитают действовать самостоятельно, не подчиняясь чужим мнениям.

Люди с первой группой крови очень активны и любят физические нагрузки. Они наделены высоким уровнем энергии, поэтому со стороны порой могут казаться слишком суетливыми и нетерпеливыми. Но и минусы характера тоже присутствуют. Например, в определённых ситуациях могут быть склонными к агрессивному поведению. Обычно при сильном стрессе.

А как ведут себя люди с первой группой крови в отношениях? Как возлюбленные эти натуры прямолинейны и честны. Они не боятся высказывать своё мнение партнёру и часто предпочитают открытость и прямоту в общении. Но также могут быть немного эгоистичными и не всегда учитывать чувства второй половинки.

Вторая группа крови — II (А) — и характер человека

Что можно рассказать про нрав носителей второй группы крови. Фото © Shutterstock

Люди со второй группой крови намного спокойнее. Главными чертами их характера можно считать миролюбие и дружелюбие. Именно из этих личностей получаются самые лучшие слушатели и психологи. Они также могут быть очень дипломатичными и умеют находить компромиссы в любых спорных ситуациях.

Те, кто родился со второй группой крови, обычно не так активны, как люди с первой, но тоже не прочь иногда позаниматься физическими упражнениями. Второе главное качество, помогающее им достигать своих целей, — изрядный уровень выносливости.

Как романтические партнёры эти личности выступают добрыми, заботливыми и отзывчивыми. Такие вторые половинки в отношениях обычно ставят чужие интересы выше собственных. Им трудно стоять на своём и не поддаваться желанию угодить любимке.

Люди с третьей группой крови — III (В)

Носители третьей группы крови обладают хорошими организационными навыками и умеют планировать своё время. Фото © Shutterstock

Люди с третьей группой крови словно дети представителей первых двух, так как мастерски совместили в себе определённые черты и тех и тех и собственные добавили. Итак, что можно сказать об их нраве? Эти персоны обычно очень энергичны и целеустремлённы. Они обладают сильным характером и уверенностью в себе, могут быть активными и энергичными, но не распыляются на бесполезные, со своей точки зрения, действия.

Носители третьей группы крови обладают хорошими организационными навыками и умеют планировать своё время. Быть продуктивными и успешными. Они очень ответственные и надёжные. Из негативных ярких черт характера можно назвать нетерпимость и склонность к словесным перепалкам.

Какими вторыми половинками оказываются те, в чьих жилах течёт кровь третьей группы? Упрямыми и решительными. Такие партнёры обычно знают, чего хотят от своего возлюбленного, и не боятся прямо сказать о своём на этот счёт мнении.

Какой характер у людей с четвёртой группой крови — IV (АВ)

Что можно рассказать про характер людей с четвёртой группой крови. Фото © Shutterstock

И последние по списку, но не по значению — люди с четвёртой группой крови. Какой у них характер, чем отличаются от остальных? Главные особенности этих личностей — очень спокойный и сбалансированный нрав. Они могут быть интровертами и предпочитать проводить время в одиночестве, но при этом эти натуры достаточно дружелюбны и общительны. Просто им нужно время для социального отдыха, чтобы восстановить от общения силы.

Люди с четвёртой группой крови обладают хорошими аналитическими и творческими способностями. Могут проявлять свою фантазию и креативность в различных сферах жизни, что помогает иногда избегать больших трудностей или сильного ущерба.

В романтических отношениях те, в чьих венах течёт четвёртая группа крови, зачастую оказываются преданными и заботливыми партнёрами, способными с размахом и эмоционально выразить свои чувства и эмоции.

Авторы Елизавета Терешкова