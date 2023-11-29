Названы пять правил, которые помогут жить в удовольствие, несмотря на сахарный диабет

14 ноября отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. От этого заболевания в России, по официальным данным, страдает почти пять миллионов человек (у более 95% диабет 2-го типа). По неофициальной статистике, число больных может достигать девяти миллионов, что составляет около 6% населения. Такая разница объясняется тем, что заболевание проявляется неявно, симптомы могут быть слабо выражены, в результате чего люди даже не догадываются о своей болезни. Только когда диабет переходит в более серьёзную стадию, пациенты обращаются к специалисту.

Сахарный диабет 2-го типа не просто заболевание, это особый образ жизни, который требует регулярного контроля, в частности – медикаментозного. Сегодня пациентам в качестве стартовой терапии назначают препараты, относящиеся к группе ингибиторов ДПП-4. Их преимущество состоит в том, что они позволяют нормализовать уровень глюкозы без риска набрать веса и развития гипогликемии (когда концентрация сахара в крови становится слишком низкой). По сравнению с другими сахароснижающими препаратами они увеличивают выработку инсулина только в ответ на повышение уровня глюкозы в крови после приёма пищи. Кроме того, эти лекарства защищают клетки поджелудочной железы, количество которых всегда снижается в ходе развития заболевания.

Главной особенностью сахарного диабета является развитие осложнений, которые провоцируют серьёзные сопутствующие заболевания. В частности, поражаются мелкие кровеносные сосуды и периферическая нервная система, в результате чего может развиться ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов, артериальная гипертония, стенокардия, нефропатия, катаракта и другие недуги. Тем не менее в 80% случаев можно предотвратить или отсрочить большую часть таких осложнений. Для этого нужно соблюдать пять следующих правил.

Регулярный приём препаратов. Необходимо следовать назначениям специалистов и принимать лекарства, контролирующие уровень глюкозы в крови. Иначе можно регулярно оказываться на больничной койке как планово, так и экстренно. Соблюдение всех компонентов терапии снижает вероятность сосудистых осложнений с 80–50% до 30%. Для этого важно принимать не менее 90% от назначенного количества препарата.

Фото © Freepik / gpointstudio

Физическая активность. Благодаря физическим нагрузкам сахар быстрее всасывается в клетки из крови — и это снижает уровень глюкозы. Рекомендуется выбирать посильные для себя виды активности, будь то силовые тренировки, растяжка или танцы. При этом нужно не забывать пить много воды в процессе занятий спортом и иметь под рукой что-нибудь сладкое, чтобы быстро поднять уровень сахара при необходимости. Также следует сообщить о своём заболевании тренеру, чтобы исключить лишнюю нагрузку. Если к спорту душа совсем не лежит, можно заменить его ежедневными часовыми прогулками – но только не когда вы идете по делам или гуляете по торговому центру. Прогулки должны играть роль именно физической активности.

Есть и более глубокие рекомендации — составить персональную программу физических нагрузок с диагностикой опорно-двигательного аппарата, качества и тонуса мышц, работы дыхательной системы, состояния сосудов, мышц, осанки, стоп. Такая программа подойдет тем, у кого диабет протекает на фоне осложнений. По итогам такого обследования пациент получит индивидуальный набор упражнений, который способствует улучшению не только физического, но и эмоционального самочувствия.

Питание. При сахарном диабете следует ограничить употребление продуктов с быстро расщепляемыми углеводами, которые резко поднимают уровень сахара в крови, не обеспечивая длительного насыщения. К таковым относятся картофель, варёная морковь и свёкла, фрукты, сладости, выпечка, чипсы, газировка. Рекомендуется есть продукты с медленными углеводами, которые содержат больше витаминов, клетчатки и минералов и, соответственно, дольше перерабатываются организмом. Это различные крупы (гречка, рис, овсянка), макароны из твёрдых сортов пшеницы и другие.

Фото © Shutterstock

Ночной сон. Спать необходимо ночью, регулярно и не менее семи-восьми часов. При хроническом недосыпе происходит избыточная выработка гормонов стресса, и клетки теряют восприимчивость к инсулину – от чего и так уже страдают пациенты с сахарным диабетом. В свою очередь, повышенный уровень глюкозы приводит к изменениям в стенках артерий, что грозит развитием сердечно-сосудистых осложнений. Ещё одно неприятное последствие недосыпа — повышенный аппетит и потребность в сладкой еде.

Стресс. На плечи страдающих сахарным диабетом ложится тяжёлая ноша, необходимо постоянно следить за своим здоровьем и проявлять самодисциплину. Подобное напряжение грозит выбросом гормона кортизола, который повышает содержание глюкозы в крови. Поэтому важно развить свою способность адаптироваться к новому образу жизни и иметь возможность разделить свои чувства и переживания с окружающими.