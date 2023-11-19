Как управлять оргазмом: 5 сексуальных практик, которыми стоит заняться женщине 40+

У женщин старше 40 лет постепенно начинает снижаться выработка половых гормонов, однако это не сказывается негативным образом на либидо. Наоборот, в этом возрасте дети обычно уже взрослые, работа стабильная и в целом в жизни, как правило, меньше стрессов и больше времени на себя. Жизнь только начинается, по крайней мере, интимная точно. Многие сексологи считают, что после 40 дамы испытывают наиболее яркие оргазмы. А вот практики, которые помогут сделать секс ещё лучше.

1. Женские даосские практики

Женские даосские практики — это уникальный способ трансформации и движения к лучшему для женского здоровья, сексуальности, материнства и женственности. Фото © Freepik

Один из самых эффективных способов развития оргазмических ощущений зрелых женщин — даосские практики. В нашей культуре вокруг них возникло предубеждение о том, что они направлены исключительно на усиление женской сексуальности. Однако на самом деле эта древняя философия помогает не только пробудить женственность, но и в первую очередь обрести гармонию между телом и духом.

Даосские сексуальные практики весьма эффективны для взрослых дам. Разучивая упражнения, женщина учится расслаблять одни мышцы, улучшая их кровоснабжение и иннервацию, и напрягать другие, повышая тонус и обучаясь управлять своими ощущениями в сексе. Благодаря дыхательным упражнениям и техникам с нефритовым яйцом многие дамы узнали, что такое "высокий" оргазм.

2. Техника "Полёт на воздушном шаре"

Какие техники помогают управлять своим оргазмом женщинам после 40? Фото © Freepik

Это форма осознанного секса, которая включает в себя упражнения Кегеля и предназначена для укрепления мышц тазового дна. Столь необычная техника является достаточно эффективным средством по увеличению продолжительности секса, поскольку ваш мужчина, скорее всего тоже довольно зрелый, неожиданным для себя образом обнаружит, что его эрекция "сдувается" и одновременно нарастает во время этого процесса.

3. Практика "Отвлекающий манёвр"

Как прокачать оргазм женщине и усилить свои ощущения в сексе? Фото © Freepik

Прямо перед тем как вы почувствуете приближение оргазма, просто прекратите стимуляцию и переключитесь на более мягкую и нежную форму сексуальной активности. Например, вы можете попросить партнёра уделить внимание вашей груди, бёдрам, шее — любой другой части тела, которая кажется вам чувствительной. Такое упражнение сделает последующие оргазмы интенсивнее.

4. Практика "Довольная жизнью кошка"

Какие техники помогут зрелой женщине "прокачать" оргазм? Фото © Shutterstock

Это одна из самых приятных и забавных практик из телесно ориентированной терапии. Ваша задача в этом упражнении — побыть счастливой, довольной жизнью кошкой, которая катается по полу, задрав лапки вверх. Для этого лягте на пол лицом вниз, закройте глаза и растянитесь по всей поверхности. Ощутите все точки соприкосновения тела с полом. Начинайте очень медленно двигаться, увеличивая площадь контакта вашего тела с поверхностью пола.

Перекатывайтесь на бок и на спину, а затем снова ложитесь лицом вниз. Почувствуйте пол каждым миллиметром своего тела. Важно понимать, что стыд, запреты и боязнь общественного порицания отнимают у нас много энергии и сил. Не стоит подавлять собственную сексуальность — необходимо проявлять возбуждение, "смаковать" близость с любимым и слушать своё тело. Оно вас любит, всецело принимает и делает всё, чтобы вы получали яркие эмоции и наслаждались сексом. Эта практика поможет справиться с телесным блоком, который в свою очередь формируется в результате непрожитых эмоций, страхов и запретов.

5. Техника изменения секс-рутины

Что изменить в сексуальной жизни женщины после 40, чтобы качественнее управлять своими оргазмами? Фото © Freepik / shurkin_son