С 1 декабря на рынке недвижимости сложится нетипичная ситуация: как она отразится на стоимости квартир и домов В декабре обстановка на рынке недвижимости будет нехарактерной для этого сезона. Чем необычен конец этого года для продавцов и покупателей жилья и как изменятся цены? 19 ноября, 21:40 На рынке недвижимости складывается необычная ситуация. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Что ожидается на рынке новостроек

Рынок вторичного жилья остывает из-за заградительных ставок по ипотеке. В результате первичный сегмент теряет клиентов, которые, продавая квартиру на вторичном рынке, на вырученные деньги покупают новостройку. При этом он получит покупателей, которые отказываются от приобретения вторичного жилья и переходят в сектор новостроек.

— В такой ситуации старт новогодних предложений от застройщиков поддержит спрос на текущем уровне, но большого ажиотажа ожидать не стоит. Скорее всего, упор сделают на наименее ликвидный товар — например, машино-место. Его будут предлагать вместе с покупкой квартиры за полцены или даже в подарок. Возможны варианты мебели в подарок. То есть все акции будут строиться вокруг квартиры, но не за счёт снижения цены на неё, — рассказал директор направления "Новостройки" компании ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков.

Особая ситуация складывается в высокобюджетном сегменте. Здесь ожидается или стагнация, или рост цен. Падения точно не будет. В элитном сегменте предновогодний месяц всегда очень активный. Многие покупатели хотят закрыть квартирный вопрос и спокойно уйти на новогодние каникулы. На этот момент обратила внимание руководитель департамента городской недвижимости Point Estate Наиля Абайдулина.

— Несмотря на вымывание самого ликвидного и доступного предложения, рост спроса провоцирует рост цен. В текущей ситуации может быть и обратная ситуация. Цены предложений по рынку могут увеличиться, но по факту застройщики готовы предлагать индивидуальные условия продаж, привлекать клиентов разными акциями и гибкими условиями сделок, — считает руководитель департамента маркетинговых исследований компании "Главстрой Регионы" Виктория Ковалевская.

Застройщики готовы предлагать индивидуальные условия продаж, привлекать клиентов разными акциями и гибкими условиями сделок. Фото © Shutterstock

Сезонный рост спроса в декабре за последние пять лет составлял 15–35% к ноябрю в зависимости от года (за исключением пандемийного 2020-го). Сейчас он может достигнуть максимум 10% при отсутствии резких изменений курса, ключевой ставки ЦБ и новых геополитических событий. Такие цифры озвучила руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики компании "Главстрой" Елизавета Родина.

— Рост цен на рынке новостроек может быть обусловлен классическими в современных реалиях факторами: изменением цен на строительные материалы, удорожанием и дефицитом рабочей силы, валютными колебаниями, а также пересмотром логистических цепочек. При этом традиционное подорожание может коснуться жилых комплексов при повышении стадии строительной готовности, — рассказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

Резкого повышения стоимости квадратного метра не ожидается. Можно говорить лишь о 2–3% до конца года, в основном за счёт среднего роста стадии готовности домов. Такое мнение высказал заместитель коммерческого директора ГК "А101" Владимир Колесников.

Подешеветь могут лишь различные лоты, которые ранее были переоценены, долго экспонировались, и теперь девелоперы, чтобы их продать, выведут их в продажу с большими скидками. Подорожают, конечно, наиболее ликвидные лоты — это привычные студии, однушки, маленькие двухкомнатные квартиры. Такой прогноз сделал руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков.

— В преддверии Нового года мы прогнозируем сохранение текущей активности на рынке, если не произойдёт увеличение первоначального взноса по госпрограммам. Застройщики заявят новые акции и спецпредложения. Покупатели продолжат инвестировать в недвижимость не только для улучшения жилищных условий, но и для сохранения средств. Два года — средний цикл реализации проектов в отрасли. К 2025 году регулятор прогнозирует значительное снижение ключевой ставки, что приведёт к выравниванию ипотечных ставок на первичном и вторичном рынках жилья и повышению ликвидности купленных сегодня квартир, — рассказала директор по продажам ГК "Гранель" Элина Ханнанова.

Как будут меняться цены на вторичном рынке

На вторичном рынке спрос стал снижаться с середины ноября. Октябрь по количеству сделок соответствовал сентябрю, и первые две недели ноября были такими же результативными. Но во второй половине месяца стал заметен спад покупательского интереса. Об этом рассказал директор направления "Вторичный рынок" компании ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Он отметил, что примерно 20% потенциальных покупателей вторички переходят в сегмент новостроек. С одной стороны, это объясняется недостатком предложения на вторичном рынке. Высокий спрос "вымыл" ликвидные объекты, и выбор сейчас очень ограничен. С другой стороны, безусловно, играет роль возможность использовать льготную ипотеку, которой нет на вторичном рынке.

В перспективе будут снижаться цены на квартиры с завышенной стоимостью. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

— Но сделки идут, и по спросу результаты ноября будут немного хуже, но соизмеримы с октябрьскими. А вот декабрь рассматривается совсем не так оптимистично, как хотелось бы. В декабре тенденция ослабления спроса должна усилиться, — отметил Сергей Шлома.

Тем не менее глобального спада нет и не будет, потому что 70% сделок на вторичном рынке — альтернативные, когда человек продаёт одну квартиру и на вырученные деньги покупает другую. Многие для доплаты используют заёмные средства, но им не нужна ипотека на всю сумму покупки. Не так уж много надо брать, и не так уж страшна ставка 17%.

— Мы ожидали, что такие ставки по ипотеке отпугнут покупателей, но оказалось, что люди довольно спокойно на это смотрят, потому что они готовы рефинансировать кредиты. То есть рынок живёт, пока мы не видим, чтобы предложение начало накапливаться. Конечно, в перспективе неизбежно снижение спроса и рост числа объектов. Соответственно, цены будут снижаться, но не в этом году. При сохранении нынешних ставок по ипотеке удешевления примерно на 10% можно ждать не раньше весны 2024 года, — добавил Сергей Шлома.

Несмотря на то что ноябрь и декабрь — традиционно динамичные месяцы для рынка недвижимости, в этом году взлёта спроса не ожидается. С одной стороны, после летнего роста и пика в сентябре наметилась обратная тенденция: интерес покупателей снижается, в значительной степени отложенный спрос реализован. С другой стороны, выбор сокращается. Этому способствовали и высокая активность покупателей, и отказ некоторых продавцов от продажи своих объектов на фоне ослабления отечественной валюты и общей обстановки неопределённости. В условиях недостатка предложения снижение цен маловероятно. Такой прогноз сделала руководитель направления "Продажи" компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова.

Но она добавила, что в перспективе при ослаблении спроса возможна незначительная коррекция стоимости, особенно у переоценённых объектов, которые накапливаются в экспозиции. Продавцам таких квартир придётся либо предоставлять скидки, либо пересматривать цены предложения.

— В связи с высокой ставкой по ипотеке и недоступными многим ежемесячными платежами по ней произойдёт постепенное "охлаждение" вторичного рынка, и мы увидим снижение цен на нём в перспективе 3–6 месяцев, — считает руководитель отдела продаж ГК "Запстрой" Евгений Бескровный.

Заметного снижения цен на вторичном рынке пока нет. Владельцы понижают цены неохотно и незначительно, несмотря на то что ставка по ипотеке на вторичку сегодня около 18%. Такое наблюдение сделала руководитель по продажам корпорации "Мегалит" Ирина Орлянкина.

Когда покупать и продавать загородный дом

Предновогодний месяц на рынке ИЖС представит покупателям зафиксированные цены, если речь идёт о первичном сегменте — строительстве круглогодичных домов. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— Массового предоставления скидок я не ожидаю. Цены и так повысятся в марте 2024 года из-за отложенной реакции на рост стоимости материалов и подрядных работ. Поэтому сохранение в декабре стоимости 2023 года — это фактически и есть скидка. При этом следует понимать, что спрос на рынке активен и поддерживается льготными ипотечными программами на первичное жильё. Особенно в свете их грядущей отмены или пересмотра 1 июля 2024 года. Люди будут стараться решить свой жилищный вопрос сейчас, пока условия не изменились. Не ожидаю я и удешевления на вторичном сегменте ИЖС — ведь зачем продавать дешевле, если можно сдать выгодно дом в аренду на новогодние праздники и снова выставить его в продажу в марте, — отметил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева