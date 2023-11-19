Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: Силы ПВО в Богородском городском округе пресекли атаку дрона на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, это произошло в Богородском городском округе.
"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", — написал Собянин.
По его словам, разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы.
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Unsplash / Oxana Lyashenko