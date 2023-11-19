Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, летящий на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, это произошло в Богородском городском округе.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", — написал Собянин.