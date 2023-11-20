5 признаков, что у вас есть садистские наклонности, которыми вы портите жизнь своим близким

Отношения — сложная штука. Особенно когда ваш партнёр — скрытый садист. Но, если вы оказались в такой ситуации, вам хотя бы это понятно и вы можете уйти. Но что, если садист — это вы? Как это понять? Собрали пять базовых признаков, по которым можно предполагать, что у вас есть садистские наклонности. Разбираемся, портите ли вы жизнь своим близким или нет.

Проявление жестокости в школьные годы

5 признаков, что у вас есть садистские наклонности. Фото © Shutterstock

Мы все знакомы с ситуациями в школе, когда кого-то в классе "назначали" жертвой и издевались год за годом. Были те, кто осознанно и намеренно выбирал путь травли, чтобы нанести вред и унизить других. Если это про вас, то, скорее всего, данная ситуация совсем не о том, какие вы были молодые и бестолковые. Во взрослом возрасте эти паттерны поведения никуда не исчезли, не замечали?

Вы специально обманываете людей, чтобы посмотреть, как глупо они выглядят

Если вы испытываете удовольствие от того, что обманываете других и смеётесь над ними, когда они оказываются в глупых или неловких ситуациях, это также описывает вас не с самой лучшей стороны. С таким подходом ни за что не удастся построить здоровые отношения. Для большинства людей это очевидно, но тут будет уместно проговорить: мы должны стремиться всегда быть искренними и поддерживать своих близких, а не унижать их.

Вам нравится смотреть бои, видео с драками и жестокие фильмы

Как определить, есть ли у вас садистские наклонности? Фото © Shutterstock

Это проявление так называемого компенсаторного садизма. Если вам нравится смотреть видео, на которых люди дерутся, и вы испытываете удовольствие от насилия и страданий, то тут и к психологу идти не надо. То, что вы сдерживаете свои наклонности благодаря просмотру таких материалов, не значит, что вы избавляетесь от этой проблемы, ведь в итоге садизм всё равно находит своё проявление. И, конечно, чаще всего под руку попадаются именно наши близкие.

Жестокие шутки над другими

Если вам нравится насмехаться над другими людьми, особенно когда это причиняет им эмоциональную боль, это также указывает на наличие садистских наклонностей. Тут хочется напомнить, что шутки — это когда весело и у всех поднимается настроение. Когда же подколы становятся жестокими и унизительными, это, даже если вы не замечаете, наносит серьезный ущерб вашим отношениям с другими людьми.

Вы не можете отказать себе в удовольствии поглумиться над другими людьми

Портите ли вы жизнь своим близким? Проверьте по признакам. Фото © Shutterstock

Вы когда-нибудь глумились над людьми? За спиной, глядя прямо им в глаза, неважно. Вопрос в том, как сильно вы этим наслаждались. Ситуации бывают разные, но если вы делали это "от чистого сердца", то тут о садизме и вопрос не стоит. Интересно, как это всё проявляется в отношениях с вашими близкими…