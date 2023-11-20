5 знаков зодиака, которые чаще других попадают в ДТП Наиболее аккуратными на дороге считаются Стрельцы. Они будто родились за баранкой. Но талант к вождению, к сожалению, присутствует далеко не у всех знаков зодиака… 20 ноября, 16:00 LIFE / Dream Art

Представители этих пяти знаков зодиака чаще остальных попадают в аварии. И не всегда по своей вине. Что на это влияет? Расположение звёзд, личные качества или случайность? Понятно одно: садясь за руль, им нужно быть особенно осторожными!

1. Овен

ДТП по гороскопу: кто самый аварийный знак зодиака. Фото © Freepik

Овны — прирождённые лидеры, это влияет и на их поведение на дорогах. Они не готовы соблюдать все правила, а превышение на 15–20 км/ч считают нормой. Овны любят скорость и хорошую акустику в автомобиле, что часто приводит к ДТП. Ещё одним недостатком водителей-Овнов является увлечение тюнингом внешнего вида и внутренних элементов. В погоне за стильной и скоростной машиной представители этого знака часто забывают о допустимых границах, что приводит к слишком тёмной тонировке и, как следствие, к неоправданному риску.

2. Близнецы

Представители знака зодиака Близнецы считаются наименее уравновешенными. Они могут легко начать гонку с кем-нибудь на дороге. При этом будут активно ругаться во время езды. Так как Близнецы сильно реагируют практически на все внешние факторы, они нередко становятся виновниками аварий. Поэтому им не стоит садиться за руль без страховки: это может дорого стоить.

3. Дева

Как знак зодиака влияет на вероятность попасть в аварию. Фото © Freepik

Вообще, считается, что люди, родившиеся под знаком зодиака Дева, водят аккуратно. Их сложно отвлечь чем-то. Но у них обострённое чувство справедливости. Если они увидят на дороге нарушение, то это не даст им покоя. Надо будет наказать виновника. А наказывать на дороге проще всего, подрезав кого-то. Довольно часто другой человек не успевает вовремя отреагировать и въезжает в Деву сзади.

4. Скорпион

Водителям, родившимся под знаком зодиака Скорпион, свойственна мстительность. Обычный обгон или небольшую небрежность со стороны других участников движения они считают личным оскорблением, за которую обидчик обязательно должен поплатиться. Также водители-Скорпионы обожают быстро ездить и соревноваться с другими участниками движения. При этом многие из них умеют действительно хорошо управлять автомобилем. Скорпионы чаще попадают в серьёзные аварии, чем в мелкие.

5. Рыбы

Почему этим 5 знакам зодиака не стоит водить машину. Фото © Freepik

Родившиеся под знаком зодиака Рыбы — люди, отличающиеся повышенной мечтательностью, которая не даёт им сосредоточиться на окружающей обстановке. По мнению астрологов, представители этого знака могут сохранять спокойствие в самой опасной ситуации, но в то же время они часто впадают в панику по пустякам. Именно этим объясняется большое количество мелких аварий.

Однако нужно понимать, что не только звёзды влияют на человека, поэтому лучше на них надеяться, а самому не плошать. В противном случае авария практически неизбежна.

Авторы Сергей Трофимов