7 сигналов, что общение с родственниками пора прекращать, а то последствия не понравятся никому

У каждого из нас в тот или иной период времени возникают проблемы в общении с родственниками. Иногда они действительно перегибают палку, иногда мы срываемся на любое, даже совершенно незначительное, вторжение в личную жизнь. В нашей культуре так заведено, что, даже если вам откровенно неприятно общаться с каким-то членом семьи, вы вынуждены всё равно это делать ради приличия.

Решиться на разрыв отношений с токсичным родственником сложно, но если такое общение подрывает ваше душевное равновесие, нужно взять волю в кулак. Мы предлагаем обратить внимание на эти семь красных флажков, которые помогут понять, что пора ставить точку в отношениях даже с самым кровным и близким, но токсичным членом семьи.

1. После общения с ними вы чувствуете себя эмоционально истощённым

Признаки родственников-абьюзеров. Фото © Shutterstock

Если вам не по себе лишь от одной перспективы увидеть родственника и "иметь удовольствие" общаться с ним, это плохой знак для отношений. Спросите себя, зачем это нужно вам? Может быть, это означает, что вам удобнее разговаривать с ним по телефону, а не лично. А если нет, то, возможно, вам следует полностью дистанцироваться.

2. Родственники игнорируют ваши слова и просьбы

Ситуация SOS: каждый раз, когда свекровь приходит в гости, она начинает компульсивно перемывать вам посуду, копаться в ящиках, чтобы "наконец навести порядок", а потом ещё и кормит вашу собаку сыром, хотя этого делать категорически нельзя. И ведь вы уже тысячу раз говорили, что так поступать не стоит. В этом случае возможны два варианта: первый — ещё раз попробовать серьёзно поговорить по поводу тех или иных действий, которые вас не устраивают. Второй — постараться аккуратно дистанцироваться на какое-то время.

3. Постоянная критика в ваш адрес

7 признаков, по которым можно распознать токсичное отношение со стороны родственников. Фото © Shutterstock

Некоторые считают нужным комментировать любое ваше действие, рассмотрев его с негативной стороны. Стоит помнить, что все люди ошибаются, но обычно постоянное осуждение изо дня в день заставляет засомневаться в своих силах даже самого уверенного в себе человека. Упрекая других людей, манипулятор пытается сам себя выставить в более выгодном свете. Он может критиковать вашу фигуру, зарплату, интимную жизнь — в общем, всё. Как бороться с такими людьми? Никак. Ответ один: бегите от них подальше. Если избежать разговора всё-таки не удалось, будьте вежливы, невозмутимы, игнорируйте любые выпады и не подавайте виду, что слова вас задевают. Если всё пройдёт успешно, манипулятору просто станет скучно — и он перестанет вести себя столь агрессивно.

4. Близкие не принимают вас

Чувствуете ли вы, что, независимо от того, что вы делаете или говорите, близкие просто не хотят принимать вас таким, какой вы есть? Возможно, они предлагают сделать что-то, что противоречит вашему мировоззрению. Если вы чувствуете, что они не способны безоговорочно принять вас такими, стоит на какое-то время прервать общение, чтобы почувствовать свободу.

5. Вы постоянно пытаетесь избежать родственника

Как перестать общаться с близкими, которые вами манипулируют. Фото © Shutterstock

Если вы ищете всевозможные оправдания и отговорки, чтобы не общаться с таким родственником, значит, пора подумать над тем, чтобы прекратить отношения. Ваш мозг, интуиция и внутренний голос подают вам красноречивые сигналы об этом.

6. У него проблемы с гневом

Когда ваш родственник переживает сложные времена, он может злиться и нервничать. Но направлять гнев на вас — это ненормально. Любое эмоциональное насилие или приступы агрессии — недопустимое поведение, потому вам следует приостановить общение, даже если вы искренне любите этого родственника.

7. Вы постоянно решаете их трудности

Эти тревожные звоночки помогут вам вычислить токсичных родственников. Фото © Shutterstock

Иногда вам кажется, что если родственники и звонят вам, то лишь затем, чтобы сообщить об очередной проблеме, с которой вы должны помочь. Вы устали быть палочкой-выручалочкой, кажется, что на потребностях других вы сосредоточены больше, чем на своих. А когда трудности возникают у вас, на помощь вам никто не спешит — все уверены, что вы и так способны прекрасно со всем справиться.