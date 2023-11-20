Осуждённый за коррупцию экс-глава Клинского района Подмосковья получил новый срок
Экс-главу Клинского района Подмосковья Постриганя приговорили к 18 годам колонии
Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Обложка © Wikipedia / Hozaykatajgi
Суд приговорил бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя к 18 годам колонии по делу о создании преступного сообщества. Это на три года меньше, чем запрашивало обвинение.
По версии следствия, экс-чиновник разработал план для присвоения и хищения имущества и земельных участков, а к преступлениям привлёк родственников и подконтрольные фирмы. Как сообщает РИА "Новости", суд также сегодня вынес приговор и сообщникам Постриганя: Алексей Полунин получил 12,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин — семь лет общего режима и штраф 400 тысяч рублей, а Андрея Бекетова приговорили к пяти с половиной годам колонии.
К слову, в 2020 году Постриганю уже выносили один приговор. Тогда ему присудили 15 лет колонии строгого режима и штраф 116 миллионов рублей за коррупционные преступления. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями экс-чиновник и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.