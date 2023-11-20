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20 ноября, 13:17

Осуждённый за коррупцию экс-глава Клинского района Подмосковья получил новый срок

Экс-главу Клинского района Подмосковья Постриганя приговорили к 18 годам колонии

<p>Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EFYFBg5XYAEm4oX.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Hozaykatajgi</p>

Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Обложка © Wikipedia / Hozaykatajgi

Суд приговорил бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя к 18 годам колонии по делу о создании преступного сообщества. Это на три года меньше, чем запрашивало обвинение.

По версии следствия, экс-чиновник разработал план для присвоения и хищения имущества и земельных участков, а к преступлениям привлёк родственников и подконтрольные фирмы. Как сообщает РИА "Новости", суд также сегодня вынес приговор и сообщникам Постриганя: Алексей Полунин получил 12,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин — семь лет общего режима и штраф 400 тысяч рублей, а Андрея Бекетова приговорили к пяти с половиной годам колонии.

К слову, в 2020 году Постриганю уже выносили один приговор. Тогда ему присудили 15 лет колонии строгого режима и штраф 116 миллионов рублей за коррупционные преступления. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями экс-чиновник и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.

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Наталья Исакова
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