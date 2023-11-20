Осуждённый за коррупцию экс-глава Клинского района Подмосковья получил новый срок

Суд приговорил бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя к 18 годам колонии по делу о создании преступного сообщества. Это на три года меньше, чем запрашивало обвинение.

По версии следствия, экс-чиновник разработал план для присвоения и хищения имущества и земельных участков, а к преступлениям привлёк родственников и подконтрольные фирмы. Как сообщает РИА "Новости", суд также сегодня вынес приговор и сообщникам Постриганя: Алексей Полунин получил 12,5 года колонии со штрафом 500 тысяч рублей, Вадим Ермошкин — семь лет общего режима и штраф 400 тысяч рублей, а Андрея Бекетова приговорили к пяти с половиной годам колонии.