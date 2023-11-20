В Мастерской управления "Сенеж" стартовал первый поток "школы мэров"

Первый поток "школы мэров" стартовал в Мастерской управления "Сенеж". Это программа развития муниципального кадрового управленческого резерва, которая разработана и реализуется Высшей школой государственного управления совместно с Администрацией Президента.

Познакомиться с лучшими управленческими практиками и решениями слушателям программы помогут опытные спикеры. Среди них заявлен зампредседателя правительства страны Марат Хуснуллин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев и многие другие.

Целью проекта заявлена подготовка высококвалифицированных и компетентных специалистов, которым будет под силу "реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения".

По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, запуск "школы мэров" — событие не случайное.

"Он является частью системных решений, принимаемых президентом России по повышению авторитета, влияния и уважения к уровню местного самоуправления", — заявил он в обращении к слушателям.