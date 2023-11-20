В Мастерской управления "Сенеж" стартовал первый поток "школы мэров"
Первый поток "школы мэров" стартовал в Мастерской управления "Сенеж". Это программа развития муниципального кадрового управленческого резерва, которая разработана и реализуется Высшей школой государственного управления совместно с Администрацией Президента.
Познакомиться с лучшими управленческими практиками и решениями слушателям программы помогут опытные спикеры. Среди них заявлен зампредседателя правительства страны Марат Хуснуллин, замминистра экономического развития Алексей Херсонцев, заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев и многие другие.
Целью проекта заявлена подготовка высококвалифицированных и компетентных специалистов, которым будет под силу "реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения".
По словам первого замруководителя Администрации Президента Сергея Кириенко, запуск "школы мэров" — событие не случайное.
"Он является частью системных решений, принимаемых президентом России по повышению авторитета, влияния и уважения к уровню местного самоуправления", — заявил он в обращении к слушателям.
Отметим, что в нашей стране уже достаточно давно и успешно реализуется аналогичный проект — "школа губернаторов". С 2017 года, пока реализуется эта программа, более 50 её участников стали главами регионов. Из порядка 500 выпускников ВШГУ РАНХиГС 200 получили различные должности и в правительстве страны, и в госкорпорациях, и в региональных органах власти. Платформа "Россия — страна возможностей" предоставляет кадровые лифты талантливым молодым управленцам по разным направлениям.
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