Осуждённого экс-полковника Максименко нашли мёртвым в колонии
Бывший полковник СКР Михаил Максименко. Обложка © Telegram / Mash
В психиатрической лечебнице при нижегородской колонии обнаружили мёртвым бывшего начальника службы безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Как сообщает SHOT, тело нашли в комнате хранения вещей. Экс-полновнику юстиции было 50 лет.
Максименко был арестован 20 июля 2016 года вместе с замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым и своим заместителем Александром Ламоновым. Они обвинялись в покровительстве банде криминального авторитета Шакро Молодого. По данным следствия, правоохранители получили взятку в миллион долларов за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного авторитета Шакро, и петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии.
В апреле 2018 года Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 165 миллионов рублей и лишил специального звания "полковник юстиции". Высокопоставленный бывший следователь пытался обжаловать приговор, но Верховный суд его сторону не принял.