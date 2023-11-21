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21 ноября, 11:09
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Осуждённого экс-полковника Максименко нашли мёртвым в колонии

<p>Бывший полковник СКР Михаил Максименко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/49526" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Бывший полковник СКР Михаил Максименко. Обложка © Telegram / Mash

В психиатрической лечебнице при нижегородской колонии обнаружили мёртвым бывшего начальника службы безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Как сообщает SHOT, тело нашли в комнате хранения вещей. Экс-полновнику юстиции было 50 лет.

Максименко был арестован 20 июля 2016 года вместе с замглавы ГСУ СК РФ по Москве Денисом Никандровым и своим заместителем Александром Ламоновым. Они обвинялись в покровительстве банде криминального авторитета Шакро Молодого. По данным следствия, правоохранители получили взятку в миллион долларов за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца) — подручного авторитета Шакро, и петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии.

В апреле 2018 года Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 165 миллионов рублей и лишил специального звания "полковник юстиции". Высокопоставленный бывший следователь пытался обжаловать приговор, но Верховный суд его сторону не принял.

Дарья Нарыкова
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