Осуждённого экс-полковника Максименко нашли мёртвым в колонии

В психиатрической лечебнице при нижегородской колонии обнаружили мёртвым бывшего начальника службы безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Как сообщает SHOT , тело нашли в комнате хранения вещей. Экс-полновнику юстиции было 50 лет.

В апреле 2018 года Максименко приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 165 миллионов рублей и лишил специального звания "полковник юстиции". Высокопоставленный бывший следователь пытался обжаловать приговор, но Верховный суд его сторону не принял.