В Одессе прогремели взрывы

В Одессе во вторник вечером, 21 ноября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают украинские издание "Думская" и телеканал "Общественное".

"В Одессе прозвучали взрывы", — передаёт телеканал в своём телеграм-канале.

Подробности не приводятся, официальных комментариев от украинских властей пока не поступало. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.