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21 ноября, 15:45

В Одессе прогремели взрывы

Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Одессе

В Одессе во вторник вечером, 21 ноября, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают украинские издание "Думская" и телеканал "Общественное".

"В Одессе прозвучали взрывы", — передаёт телеканал в своём телеграм-канале.

Подробности не приводятся, официальных комментариев от украинских властей пока не поступало. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Под Одессой вспыхнул объект энергетической инфраструктуры

Под Одессой вспыхнул объект энергетической инфраструктуры

Ранее Лайф писал, что под Одессой вспыхнул объект энергетической инфраструктуры. Также было повреждено административное здание.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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