7 слов, которые нельзя говорить в российской тюрьме "Этикет тюрьмы" так хитро устроен, что нарушить его можно даже при использовании этих безобидных фраз. Внимание: незнание слов, недопустимых для произношения на зоне, не освобождает от ответственности. 22 ноября, 18:00 ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Есть в России поговорка — "От тюрьмы да от сумы не зарекайся". Может быть, именно потому, что русскому человеку мысль о тюрьме в глубине души никогда не кажется абсолютно невероятной. Любят у нас блатные песни, в обиход вошёл тюремный лексикон, и даже иной раз от самых воспитанных и образованных людей можно услышать что-нибудь из разряда "по понятиям". Так что, как именно говорят в тюрьме, мы знаем. А вот чего там произносить ни в коем случае нельзя?

1. "Спасибо"

Одно из самых опасных слов в русской тюрьме — "спасибо". Зэки считают его не только нежелательным, но и оскорбительным. Его запрещено использовать как в устной, так и в письменной речи, даже в обращении к родственникам. Почему столь доброжелательное и безобидное слово попало в чёрный список тюремного лексикона? Дело в том, за решёткой к вежливости (и уж тем более показной) всегда относились крайне негативно. Использование слова "спасибо" кажется арестантам стремлением подчеркнуть свою интеллигентность, а значит, поставить себя выше остальных зэков. Наглеца, вздумавшего показывать свои благородные манеры, быстро ставят на место. Впрочем, несмотря на запрет, в тюрьме без благодарности всё равно не обходятся. Просто вместо "спасибо" обычно говорят "благодарю".

2. "Спросить"

Эти обычные русские слова под запретом в тюрьме, хотя мы произносим их каждый день. Фото © ТАСС / Роман Соколов

Это тоже одно из самых опасных слов, которое может произнести заключённый. Матёрые зэки не спрашивают, они интересуются, уточняют, задают вопрос. Значение слова "спросить" на зоне и в тюрьме означает "предъявить претензию" или "наказать за ошибку или провинность".

3. "Слышь"

История этого обращения напоминает каламбур. Несложно заметить, что при произнесении слово можно распознать как сочетание "с лыж". Эта особенность и стала причиной острой нелюбви арестантов. В тюрьме "на лыжи встают" те, кто хочет получить поблажки от надзирателей в обмен на информацию о сокамерниках. Стукачей в тюрьме не любят. Так что если новичок сразу обращается к товарищам по несчастью с помощью слова "слышь", то он заявляет о намерении стучать. "Лыжников" подвергают жестоким унижениям и постепенно низводят в одну из неуважаемых тюремных каст. Так что лучше произносить слово полностью — "слышишь", чтобы все части тела были целыми.

4. "Место"

Когда в камеру "заезжает" новичок, упаси его бог поинтересоваться: "А где теперь моё место?" Ему моментально укажут туда, где обычно обитают "опущенные". Режиссёр фильма "Джентльмены удачи" совершенно точно передал смысл, который слово обретает в тюремной среде. "Вам не кажется, что ваше место возле параши?!" Эта фраза стала культовой. Именно с парашей заключённые и связывают понятие "место". Правильно спрашивать: "Куда мне можно упасть?"

5. "Докажу"

Слово "доказать" и его производные имеют, как правило, повышенный эмоциональный окрас. Разбрасываться громкими словами на зоне крайне не рекомендуется, потому что в дальнейшем в случае изменившихся обстоятельств отвертеться от ранее сказанного будет очень трудно. Кроме того, доказывают по зэковским понятиям исключительно в суде. А в тюрьме принято говорить "обосную".

Как нельзя выражаться в российской тюрьме. Фото © ТАСС / Роман Соколов

6. "Обидеться"

Запрет на использование этого слова также кроется в тюремной психологии. "Обиженные" в тюрьме — отдельная каста. Не вдаваясь в подробности, скажем, что в результате употребления слова "обида" по отношению к себе новичок как бы сам себя причисляет к касте "опущенных". Назвать бывалого арестанта обиженным смерти подобно: в тюрьме это считается грубым оскорблением. Как правило, заключённые выражают крайнее разочарование с помощью глагола "огорчиться".

7. "Свидетель"

Также негативный смысл несёт в месте заключения слово "свидетель". Даже если зэк увидел что-либо своими глазами, то он ни в коем случае не должен называть себя свидетелем. В тюрьме их нет, сидят исключительно осуждённые. Свидетели по этическому кодексу зоны бывают опять же только в суде. В тюрьме есть только "очевидцы" и "зрители".

Почему на зоне и в тюрьме нельзя говорить слова "спасибо", "место" и "свидетель". Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Как вы уже поняли, вариантов, как попасть в немилость в тюрьме, более чем достаточно. Надеемся, все эти знания вам никогда не придётся применять в реальной жизни и они так и останутся лишь темой для обсуждения.

Авторы Виктория Дитрих