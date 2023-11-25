5 необычных способов использования свечей и воска на Руси, о которых мало кто знает, и очень зря

Ещё в XII веке на Руси вошли во всеобщее употребление сальные свечи. Называли их "макаными", потому что изготовляли, многократно обмакивая фитиль — "светильню" — в растопленное сало. А вот восковые свечи изготавливали методом "обливания". На протяжении веков зажиточные люди использовали такие свечи для освещения. Крестьяне берегли для важных обрядов во время рождения, свадьбы, похорон или праздников. Ну а девушки всех сословий доставали их из сундуков, чтобы погадать на суженого. Но были у свечей и воска более неочевидные применения. О них и расскажем.

1. Для определения времени

Зачем на Руси жевали воск и как по свече определяли время. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

На свечу наносились деления, и по мере того, как она горела, люди могли определить примерное время. Этот способ использования свечи упоминается в песне Варлаама в опере "Борис Годунов" Мусоргского, где свечные часы использовались для определения времени подрыва стен. Речь идёт о повторном взрыве подкопа стены в октябре 1552 года, когда одна свеча была установлена на запале, а другая — той же длины — в шатре Ивана Грозного. Сделано это было для того, чтобы царь мог отследить точное время взрыва. Когда свеча перед его шатром почти сгорела и взрыва не произошло, государь, известный своей яростью, уже решил наказать виновных. Однако нечёткие объяснения приближённых о том, что "ветер говорит, что свеча скоро погаснет", и грохот падающей стены успокоили разгневанного царя.

2. Для чистки зубов

Липовый уголь, мел, толчёная яичная скорлупа, "зубные костки" — чем только не чистили зубы на Руси. И всё же одним из самых доступных и эффективных средств был пчелиный воск, или забрус. Он был относительно доступен и на удивление эффективен. Люди на Руси жевали его, что способствовало и отбеливанию зубов, и профилактике заболеваний дёсен, как бы это странно ни прозвучало. Так что восковая "жвачка" была не так уж плоха и примитивна, как кажется. По крайней мере, лучше, чем ничего.

3. Повод повеселиться

Как в Древней Руси использовали свечи и воск. Фото © Wikipedia / Максимов Василий Максимович

В южных и западных районах Руси ежегодно отмечали братчину, главным атрибутом которой становилась свеча. Её делали из пчелиного воска, собранного по дворам, и с каждым годом дополняли новыми порциями, так что некоторые "братские" свечи весили по 80–90 кг. От одного праздника до другого свеча хранилась в семьях самых добропорядочных жителей селенья, которые гордились оказанной честью и верили, что во время хранения свечи никакие неприятности семье не грозят. К празднику готовились всей общиной: варили пиво, пекли караваи, доставали мёд.

4. Для защиты скота от нечисти

По крайней мере, такое поверье было очень распространено на нашей родине. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу свечи способны обезопасить скотину от разгулявшихся нечестивых сущностей — правда, для этих целей подходят только сретенские свечи.

5. Для укрепления брака молодожёнов

Зачем молодые на Руси клали свечи себе в кровать. Фото © Shutterstock

Помимо добрых пожеланий новоиспечённым супругам спешили помочь делом! В изголовье их ложа ставили кадку с пшеницей, в центре которой были установлены две венчальные свечи, переплетённые между собой. Всё для того, чтобы уберечь молодых от конфликтов в первый год брака, ну или хотя бы свести их к минимуму.