5 необычных способов использования свечей и воска на Руси, о которых мало кто знает, и очень зря
Как в старину люди могли определять время по свечам, чистить воском зубы и сохранять с их помощью брак? Так много вопросов… А ответы — в нашей статье!
Ещё в XII веке на Руси вошли во всеобщее употребление сальные свечи. Называли их "макаными", потому что изготовляли, многократно обмакивая фитиль — "светильню" — в растопленное сало. А вот восковые свечи изготавливали методом "обливания". На протяжении веков зажиточные люди использовали такие свечи для освещения. Крестьяне берегли для важных обрядов во время рождения, свадьбы, похорон или праздников. Ну а девушки всех сословий доставали их из сундуков, чтобы погадать на суженого. Но были у свечей и воска более неочевидные применения. О них и расскажем.
1. Для определения времени
Зачем на Руси жевали воск и как по свече определяли время. Фото © ТАСС / Александр Рюмин
На свечу наносились деления, и по мере того, как она горела, люди могли определить примерное время. Этот способ использования свечи упоминается в песне Варлаама в опере "Борис Годунов" Мусоргского, где свечные часы использовались для определения времени подрыва стен. Речь идёт о повторном взрыве подкопа стены в октябре 1552 года, когда одна свеча была установлена на запале, а другая — той же длины — в шатре Ивана Грозного. Сделано это было для того, чтобы царь мог отследить точное время взрыва. Когда свеча перед его шатром почти сгорела и взрыва не произошло, государь, известный своей яростью, уже решил наказать виновных. Однако нечёткие объяснения приближённых о том, что "ветер говорит, что свеча скоро погаснет", и грохот падающей стены успокоили разгневанного царя.
2. Для чистки зубов
Липовый уголь, мел, толчёная яичная скорлупа, "зубные костки" — чем только не чистили зубы на Руси. И всё же одним из самых доступных и эффективных средств был пчелиный воск, или забрус. Он был относительно доступен и на удивление эффективен. Люди на Руси жевали его, что способствовало и отбеливанию зубов, и профилактике заболеваний дёсен, как бы это странно ни прозвучало. Так что восковая "жвачка" была не так уж плоха и примитивна, как кажется. По крайней мере, лучше, чем ничего.
3. Повод повеселиться
Как в Древней Руси использовали свечи и воск. Фото © Wikipedia / Максимов Василий Максимович
В южных и западных районах Руси ежегодно отмечали братчину, главным атрибутом которой становилась свеча. Её делали из пчелиного воска, собранного по дворам, и с каждым годом дополняли новыми порциями, так что некоторые "братские" свечи весили по 80–90 кг. От одного праздника до другого свеча хранилась в семьях самых добропорядочных жителей селенья, которые гордились оказанной честью и верили, что во время хранения свечи никакие неприятности семье не грозят. К празднику готовились всей общиной: варили пиво, пекли караваи, доставали мёд.
4. Для защиты скота от нечисти
По крайней мере, такое поверье было очень распространено на нашей родине. Считалось, что в ночь на Ивана Купалу свечи способны обезопасить скотину от разгулявшихся нечестивых сущностей — правда, для этих целей подходят только сретенские свечи.
5. Для укрепления брака молодожёнов
Зачем молодые на Руси клали свечи себе в кровать. Фото © Shutterstock
Помимо добрых пожеланий новоиспечённым супругам спешили помочь делом! В изголовье их ложа ставили кадку с пшеницей, в центре которой были установлены две венчальные свечи, переплетённые между собой. Всё для того, чтобы уберечь молодых от конфликтов в первый год брака, ну или хотя бы свести их к минимуму.
Конечно, это ещё не все применения свечей, которые можно сейчас вспомнить, — одни гадания чего стоят! Ведь практически ни одно из них не обходилось без этих восковых помощниц. И всё же, к счастью, прогресс не стоит на месте и жевать пчелиный воск уже не нужно. Ну, только если очень хочется…
ТАСС / Александр Рюмин