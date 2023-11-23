Мировые женщины: Лучшие тёщи по знаку зодиака Дамы, родившиеся под этими созвездиями, будут относиться к мужу своей дочери как к собственному сыночку. Так что готовьтесь стать частью семьи! 23 ноября, 16:30 Выбираем тёщу по знаку зодиака. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Анекдотов про напряжённые отношения тёщи и зятя не счесть. Однако в некоторых случаях мужчинам всё-таки везёт. Бывает так, что женщины готовы идти на всё, чтобы сохранить семью своих дочерей, в том числе оберегать и уважать их мужей. Мы выяснили, под какими шестью знаками рождаются самые понимающие, мудрые, деликатные, одним словом, идеальные "вторые мамы".

1. Весы

Под какими знаками зодиака родились лучшие тёщи. Фото © Freepik / Pikisuperstar

Женщины, родившиеся под знаком зодиака Весы, несмотря на любовь и взаимопонимание с дочерьми, всегда остаются справедливыми: если дочь неправа, то тёща не позволит попросту устраивать скандалы и проявлять неуважение к мужчине. Зять тут же поймёт, что ему досталась не только красавица жена, но и идеальная тёща.

2. Рак

Представительницы знака зодиака Рак — очень сильные личности. Они никогда не опустятся до сплетен. Если она понимает, что её зять прав, то всегда будет на его стороне. Эта женщина обеими руками за избранника своей дочери… Ровно до тех пор, пока он её не обидит. Зятю не стоит врать своей жене, ведь тёща-Рак просто не способна это простить. Ну а так эта тёща будет очень гордиться своим зятем и охотно рассказывать подругам о том, как ей с ним повезло.

3. Близнецы

6 знаков зодиака, которые заботятся о зяте больше, чем о дочери. Фото © Freepik / Pikisuperstar

Тёща, рождённая под знаком зодиака Близнецы, — лёгкая и жизнерадостная женщина, которая воспринимается мужьями дочерей как ровесница. Она всегда в курсе всех новостей и болтает без умолку. Идеальна в качестве бабушки внукам. Уж она-то не даст детишкам скучать, придумав для них массу развлечений, зато даст "новому сыну" время поиграть в приставку.

4. Телец

Для женщин-Тельцов избранник дочери всегда становится сыном. Такая тёща будет переживать за него так же, как и за родную дочь. Существует немаленькая вероятность того, что во время семейного конфликта она встанет на сторону зятя, нежели на сторону своей дочери. Тем более если последняя неправа. Но перед этим постарается всеми способами этот конфликт свести на нет.

5. Стрелец

Тёще, родившейся под знаком зодиака Стрелец, нет равных по уюту и заботе. Если она приходит в гости к молодой семье, то обязательно приносит с собой угощения. А если зять с дочкой сами пожалуют на обед или на ужин, она не поленится приготовить любимые блюда нового родственника. Такая "вторая мама" и зять быстро становятся лучшими друзьями: он готов её и на рынок отвезти, и в поликлинику. Хоть на край света!

6. Рыбы

Лучшие тёщи по знаку зодиака. Фото © Freepik / Pikisuperstar

Представительницы знака зодиака Рыбы всегда ратуют за мир во всём мире. И в семье дочери в частности. Такая тёща старается сгладить любой конфликт, при этом никого не обвиняя. С ней легко и комфортно жить под одной крышей, поскольку тёща-Рыба обладает удивительной суперсилой: она буквально растворяется в пространстве, становясь максимально незаметной. Женщина будет другом своему зятю и поддержит его даже тогда, когда тот поссорится с дочкой.

Есть мнение, что лучшая тёща — та, что живёт вдалеке. Кто знает? Иногда достаточно обратить внимание на её знак зодиака, чтобы понять, что вас ждёт.

Авторы Виктория Дитрих