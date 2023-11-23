Оспаривающие свой статус иноагенты не признаются в патриотизме, заявил глава Минюста

Оспаривая свой статус в суде, иностранные агенты никогда не признаются в патриотизме или высказываются против вмешательства извне. Об этом рассказал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, все они пытаются ссылаться на процессуальные моменты.

"Никто не сказал того, что, "извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию. Я против иностранного вмешательства. Всё, что я делаю, служит интересам России". Никто такого не сказал. Все говорят, что "вы неправильно вынесли решение, исходя из определённых процессуальных постулатов", — сказал политик в ходе конференции "Державинские чтения".

Министр отметил, что многие решения Минюста о признании иноагентами обжалуются в судах, однако на данный момент есть всего два случая, когда статус был оспорен. Причём в последующих инстанциях решения ведомства устояли, указал Чуйченко.