В России отметили Международный день студентов 24 ноября, 08:35 В России отметили Международный день студентов. Коллаж © LIFE. Фото © Из личного архива студентов © Freepik

На прошлой неделе в России, как и в десятках стран мира, отметили Международный день студентов. Несмотря на попытки изоляции нашей страны и различные ограничения, студенты-иностранцы продолжают приезжать, чтобы получить качественное и востребованное образование. Зачастую это происходит при поддержке крупных российских компаний, работающих и имеющих предприятия за рубежом.

Образовательные программы для молодых и перспективных ребят из Гвинеи, Гайаны и Ямайки уже больше 10 лет предлагает производитель алюминия "Русал". Студенты получают бесплатное высшее образование в ведущих российских вузах, включая СФУ, РУДН, УрФУ, МИИТ, МАДИ и МИСИС. Как рассказывает издание "Вестник РУСАЛа", с прошлого года молодые гвинейцы обучаются в Красноярском медуниверситете и в Фармацевтическом колледже на базе КрасГМУ. Всего в красноярских вузах в рамках трёх наборов — 2018, 2022 и 2023 года — сегодня учатся 134 студента из Гвинеи и с Ямайки.

Студенты из жаркой Африки и с Ямайки рассказали, насколько сложно им было становиться сибиряками и как им в этом помогла алюминиевая компания.

Студенты из Гвинеи. Фото © Из личного архива студентов

Подготовка кадров для предприятий, расположенных в зарубежных странах, будь то Западная Африка, Центральная или Южная Америка, а также помощь в обеспечении местных городов высококвалифицированными специалистами — это социальные инвестиции компании. При этом местные ребята, получившие возможность отправиться на учёбу в другую страну, проявляют амбиции и стараются — ведь у них есть уникальный шанс не просто сделать карьеру на родине, но и внести свой вклад в развитие родной промышленности или медицины.

Обучение строится так: первый год студенты изучают русский язык, далее — бакалавриат или специалитет в зависимости от специальности. Число специальностей, которым сегодня обучаются студенты из других стран, превышает два десятка: от металлургии и горного дела до экономических и управленческих специальностей, химических технологий, машиностроения и различных врачебных направлений. Образовательный процесс включает и производственную практику, в том числе для будущих медиков.

Все расходы, связанные с обучением, перелётом и проживанием ребят, берёт на себя российская алюминиевая компания. Студенты также получают корпоративную стипендию.

Ба Тьерно Сулейман, Гвинея: "Эта программа очень важна для моей страны".

Ба Тьерно Сулейман, Гвинея. Фото © Из личного архива

О том, что компания может помочь получить образование в России, я узнал из социальных сетей. Сначала сомневался, не мог решиться на переезд, потому что учиться и жить предстояло в стране с незнакомым языком: в Африке русского почти не знают и мало кто изучает. Мне потребовалось полгода, чтобы начать хоть немного говорить по-русски, и я до сих пор продолжаю учить язык. Ещё было очень сложно привыкнуть к погоде — мы приехали в Красноярск зимой, здесь было очень холодно.

Учёба у нас делится на три этапа: лекции, самостоятельная работа в общежитии и практические занятия. Учиться очень интересно, особенно на практических занятиях. Это очень отличается от того, как учатся в нашей стране, у нас мало практики, а здесь по любой теме у меня всегда есть нужные ресурсы для учёбы, в том числе и учебники в библиотеке. Многие преподаватели относятся с пониманием к нашим пробелам во владении языком и идут навстречу.

Баркер Шанилла Танишиа, Ямайка: "У меня не было возможности получить высшее образование в другом месте".

Баркер Шанилла Танишиа, Ямайка. Фото © Из личного архива

У меня не было возможности получить хорошее образование ни в своей стране, ни в США или ЕС, потому что не было денег ни на оплату обучения, ни на билеты, ни на проживание — всё это очень дорого. Но от знакомого я узнала, что можно подать заявку на обучение в России за счёт алюминиевой компании, и я решила не упускать такой шанс. Я приехала в Россию в 2022 году и сразу столкнулась с двумя проблемами — морозы и очень сложный язык.

Вообще учиться в России тяжело — здесь высокие требования и к посещению, и к своевременной сдаче всех работ, постоянный контроль со стороны преподавателей, да и просто непрерывно даётся очень много новой информации. Но при этом есть возможность задать любой вопрос во всём, что касается учёбы, можно остаться после занятий и спрашивать преподавателей о том, что было непонятно на лекции, — обязательно объяснят, ведь здесь заинтересованы в высоком уровне образованности своих студентов.

Бальде Мамаду Ури, Гвинея: "Тем, кто получает образование в России, у нас доверяют".

Бальде Мамаду Ури, Гвинея. Фото © Из личного архива

Я всегда мечтал учиться, стать востребованным специалистом, а для этого лучше учиться в других странах. Тем, кто получает образование в России, у нас доверяют, так что, с одной стороны, решиться было просто, а с другой — всё‑таки тяжело переезжать в незнакомую страну, где ты не знаешь даже языка. Но если очень постараться, приложить все силы, то привыкнуть можно ко всему.

Образование в России отличается от той системы, которая есть в других странах. У меня есть знакомые, которые учатся в США и Франции, от них требуется в основном приходить на экзамены и сдавать их. В России надо каждый день приходить на занятия и не опаздывать, это считается очень важным, надо самому делать все работы и объяснять, как всё сделано, чтобы получить допуск до экзаменов. Очень серьёзное отношение к учёбе, и при этом мы учимся вместе с русскими студентами, у преподавателей нет времени, чтобы объяснять нам всё отдельно. Но мы очень стараемся успевать со всеми, осваиваем язык — он очень трудный, но и очень богатый, мне нравится. И ещё очень импонирует, что преподаватели, если видят желание учиться, всегда идут навстречу, назначают дополнительные занятия и всё объясняют, передают нам все знания, которые нужны для успешной учёбы.

Барри Альфа Умар, Гвинея: "Здесь все нас любят: и преподаватели, и русские студенты".

Барри Альфа Умар, Гвинея. Фото © Из личного архива

Я студент Красноярского медицинского университета, до этого учился в Гвинее, в Университете имени Гамаля Абдель Насера. О программе я узнал из публикации в нашей студенческой группе в соцсетях. Я с детства мечтал стать хорошим врачом, а у нас в стране есть отличные врачи, которые учились в России. Так что решиться на переезд было легко.

Адаптироваться в России было трудно: когда мы приехали, здесь было почти -40 ℃, к тому же я не знал русского языка. Но мы постарались привыкнуть, со временем всё стало намного лучше. На подготовительных курсах в течение полугода изучали русский язык, но он очень сложный, и чтобы его освоить, нужно постоянно учиться и общаться. На первом курсе у нас идут дополнительные занятия по языку, и всё обучение построено на русском: в нашей группе два иностранных студента и десять россиян. Само обучение здесь отличается от того, которое было в Гвинее: там два года идут теоретические занятия с различными пособиями, и только на третьем курсе начинается практика в больнице. А в России теоретические и практические занятия дают одновременно, мы делаем вскрытия для лучшего понимания темы. Кроме того, я уже участвовал в конкурсе на лучший доклад, который проводился в университете, — занял третье место.

Мне нравится учиться в Красноярске, здесь все нас любят: и преподаватели, и русские студенты. С ними мы всё делаем вместе: и собираемся в университете на занятия, и ходим на прак­тику в больницу, играем в футбол на стадио­не, гуляем в парке, а иногда и в настоящем лесу. Но свободного времени очень мало.

Авторы Валерия Мишина