Мощнейший луч с "божественным" именем "подал сигнал" из космоса

Учёные проекта Telescope Array обнаружили мощный космический луч неизвестной природы. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

Специалисты провели исследование, в ходе которого установили траекторию новой частицы, из которой состоит луч. Однако выявить источник с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы её произвести, они не смогли.

"Не удаётся выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы её произвести. Вот в чём загадка — что, чёрт возьми, происходит?" — задался вопросом один из учёных.

Как рассказали в университете, ещё в 1991 году был проведён эксперимент "Глаз мухи", когда при помощи телескопической решётки площадью 700 кв. км учёным удалось зафиксировать самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицам тогда дали название "О, мой бог". По объяснению астрофизиков, ничто в галактике не могло произвести поток такой силы. При этом энергия частицы оказалась выше, чем это было возможно теоретически.

Спустя 30 лет, в 2021-м, учёные проекта Telescope Array вышли на второй по силе поток космических лучей. Как следует из статьи, опубликованной в ноябре этого года, частицы назвали "Аматерасу". Специалисты считают, что они могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.