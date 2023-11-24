Мощнейший луч с "божественным" именем "подал сигнал" из космоса
Учёные Telescope Array обнаружили второй по величине космический луч в истории
Учёные проекта Telescope Array обнаружили мощный космический луч неизвестной природы. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.
Специалисты провели исследование, в ходе которого установили траекторию новой частицы, из которой состоит луч. Однако выявить источник с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы её произвести, они не смогли.
"Не удаётся выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы её произвести. Вот в чём загадка — что, чёрт возьми, происходит?" — задался вопросом один из учёных.
Как рассказали в университете, ещё в 1991 году был проведён эксперимент "Глаз мухи", когда при помощи телескопической решётки площадью 700 кв. км учёным удалось зафиксировать самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицам тогда дали название "О, мой бог". По объяснению астрофизиков, ничто в галактике не могло произвести поток такой силы. При этом энергия частицы оказалась выше, чем это было возможно теоретически.
Спустя 30 лет, в 2021-м, учёные проекта Telescope Array вышли на второй по силе поток космических лучей. Как следует из статьи, опубликованной в ноябре этого года, частицы назвали "Аматерасу". Специалисты считают, что они могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.
Ранее Лайф рассказывал о другой находке учёных. Астрономы собрали данные космических телескопов за один и тот же день октября 2022 года и сопоставили их с показаниями спутников, отслеживающих состояние земной атмосферы. Выводы учёных поразительны: в атмосфере Земли они обнаружили признаки воздействия чёрной дыры. Подробнее — в нашем материале.
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