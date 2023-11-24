Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 26 и 27 ноября 2023 года. Фото © Javier Miranda / Unsplash

В ноябре было много магнитных бурь, но по данным прогнозов это ещё не конец — 26 и 27 ноября на Земле снова начнутся возмущения. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru.

Магнитные бури 26 и 27 ноября: Что известно об аномальной активности Солнца?

Ноябрь в 2023 году стал настоящим испытанием для людей, зависимых от метеорологических условий. 5 ноября сильная магнитная буря даже вызвала полярное сияние, которое было видно по всей России.

В субботу, 25 ноября, солнечная активность будет слабой, а уже в воскресенье, 26 ноября, магнитное возмущение достигнет четырёх баллов. Затем 27 ноября, в понедельник, мощность бури опустится до трёх баллов, однако магнитосфера будет оставаться возбуждённой. Это будут последние магнитные бури в ноябре.

Как влияют магнитные бури 26 и 27 ноября на здоровье человека

Метеозависимые люди могут ощущать слабость, тошноту, подавленное настроение, скачки артериального давления, головокружение и головную боль. Кроме того, может нарушаться сон, возникать тревога, может снижаться концентрация внимания.

К концу субботы, 25 ноября, возмущение геомагнитного поля увеличится и будет оказывать индивидуальное влияние на состояние организма.