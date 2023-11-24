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    Магнитные бури 26 и 27 ноября: Что известно об аномальной активности Солнца?

    В ноябре было много магнитных бурь, но по данным прогнозов это ещё не конец — 26 и 27 ноября на Земле снова начнутся возмущения. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru.

    24 ноября, 12:05
    <p>Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 26 и 27 ноября 2023 года. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/bx4WS8mhz3w" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://unsplash.com/photos/7bnvNN3R_eo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Javier Miranda / Unsplash</a></p>

    Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 26 и 27 ноября 2023 года. Фото © Javier Miranda / Unsplash

    Ноябрь в 2023 году стал настоящим испытанием для людей, зависимых от метеорологических условий. 5 ноября сильная магнитная буря даже вызвала полярное сияние, которое было видно по всей России.

    В субботу, 25 ноября, солнечная активность будет слабой, а уже в воскресенье, 26 ноября, магнитное возмущение достигнет четырёх баллов. Затем 27 ноября, в понедельник, мощность бури опустится до трёх баллов, однако магнитосфера будет оставаться возбуждённой. Это будут последние магнитные бури в ноябре.

    Северное сияние в Севастополе 5 ноября, вызванное сильной магнитной бурей. Обложка © VK / Анна Глотова

    Северное сияние в Севастополе 5 ноября, вызванное сильной магнитной бурей. Обложка © VK / Анна Глотова

    Как влияют магнитные бури 26 и 27 ноября на здоровье человека

    Метеозависимые люди могут ощущать слабость, тошноту, подавленное настроение, скачки артериального давления, головокружение и головную боль. Кроме того, может нарушаться сон, возникать тревога, может снижаться концентрация внимания.

    К концу субботы, 25 ноября, возмущение геомагнитного поля увеличится и будет оказывать индивидуальное влияние на состояние организма.

    Советы врачей — как пережить магнитную бурю 26 и 27 ноября

    Людям пожилого возраста, беременным и тем, кто имеет хронические патологии, необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации. Лучше отказаться от употребления алкоголя, жирной, слишком солёной и острой пищи, поскольку эти продукты повышают уровень холестерина. Следует пополнить ежедневный рацион овощами и фруктами, соблюдать питьевой режим.

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    Головная боль и головокружение, внезапная слабость, шум в ушах, упадок сил, перепады артериального давления — все эти симптомы могут быть реакцией организма на возмущённое геомагнитное поле. В такие дни особенно важно внимательно следить за состоянием здоровья и самочувствием

    Олеся Савельева, старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

    Терапевт Олеся Савельева рекомендует людям с хроническими заболеваниями не пропускать приём назначенных врачом препаратов, а при ухудшении самочувствия проконсультироваться со специалистом относительно коррекции дозировки лекарств.

    Соблюдайте режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время.

    Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

    Будьте физически активны: даже простая получасовая прогулка поможет улучшить работу сердца и сосудов, снижая риск колебаний артериального давления.

    Питайтесь сбалансированно, дополните рацион свежими фруктами, овощами. Откажитесь от кофе, крепкого чая, но употребляйте достаточное количество чистой воды — полтора литра в день (или 30 мл на один килограмм веса).

    Посоветуйтесь с врачом относительно возможности приёма витаминно-минеральных комплексов или биодобавок, содержащих селен, витамин С, железо, калий, магний.

    Если этих мер оказывается недостаточно и самочувствие продолжает ухудшаться, обратитесь к лечащему врачу или вызовите скорую.

    А главное, не надо бояться заранее! Важно понимать: солнечная активность оказывает влияние на все живые организмы на Земле. Предупреждён — значит вооружён: зная, как действовать в эти природные "критические дни", вы легче перенесёте геомагнитные колебания и вскоре сможете вернуться к привычному образу жизни.

    Олеся Савельева

    Старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

    <p>А главное, не надо бояться заранее! Важно понимать: солнечная активность оказывает влияние на все живые организмы на Земле. Предупреждён — значит вооружён: зная, как действовать в эти природные "критические дни", вы легче перенесёте геомагнитные колебания и вскоре сможете вернуться к привычному образу жизни.</p>
    <p>А главное, не надо бояться заранее! Важно понимать: солнечная активность оказывает влияние на все живые организмы на Земле. Предупреждён — значит вооружён: зная, как действовать в эти природные "критические дни", вы легче перенесёте геомагнитные колебания и вскоре сможете вернуться к привычному образу жизни.</p>

    Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 25 и 26 ноября

    • Во время геомагнитных штормов избегайте неотрывной работы с техникой.
    • Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
    • По возможности метеозависимым людям лучше отказаться от работы, которая требует максимальной сосредоточенности и внимания, либо выполнять её с осторожностью.
    • Не заниматься тяжёлой физической активностью.
    Авторы
    Марина Суворова
    Марина Суворова

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