Магнитные бури 26 и 27 ноября: Что известно об аномальной активности Солнца?
В ноябре было много магнитных бурь, но по данным прогнозов это ещё не конец — 26 и 27 ноября на Земле снова начнутся возмущения. В какие дни нужно соблюдать осторожность? Чего нельзя делать во время магнитных бурь? Читайте на Life.ru.
Неблагоприятная активность Солнца и геомагнитные бури 26 и 27 ноября 2023 года. Фото © Javier Miranda / Unsplash
Ноябрь в 2023 году стал настоящим испытанием для людей, зависимых от метеорологических условий. 5 ноября сильная магнитная буря даже вызвала полярное сияние, которое было видно по всей России.
В субботу, 25 ноября, солнечная активность будет слабой, а уже в воскресенье, 26 ноября, магнитное возмущение достигнет четырёх баллов. Затем 27 ноября, в понедельник, мощность бури опустится до трёх баллов, однако магнитосфера будет оставаться возбуждённой. Это будут последние магнитные бури в ноябре.
Северное сияние в Севастополе 5 ноября, вызванное сильной магнитной бурей. Обложка © VK / Анна Глотова
Как влияют магнитные бури 26 и 27 ноября на здоровье человека
Метеозависимые люди могут ощущать слабость, тошноту, подавленное настроение, скачки артериального давления, головокружение и головную боль. Кроме того, может нарушаться сон, возникать тревога, может снижаться концентрация внимания.
К концу субботы, 25 ноября, возмущение геомагнитного поля увеличится и будет оказывать индивидуальное влияние на состояние организма.
Советы врачей — как пережить магнитную бурю 26 и 27 ноября
Людям пожилого возраста, беременным и тем, кто имеет хронические патологии, необходимо следить за периодом возникновения магнитных бурь и соблюдать общие рекомендации. Лучше отказаться от употребления алкоголя, жирной, слишком солёной и острой пищи, поскольку эти продукты повышают уровень холестерина. Следует пополнить ежедневный рацион овощами и фруктами, соблюдать питьевой режим.
Головная боль и головокружение, внезапная слабость, шум в ушах, упадок сил, перепады артериального давления — все эти симптомы могут быть реакцией организма на возмущённое геомагнитное поле. В такие дни особенно важно внимательно следить за состоянием здоровья и самочувствием
Олеся Савельева, старший врач-терапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)
Терапевт Олеся Савельева рекомендует людям с хроническими заболеваниями не пропускать приём назначенных врачом препаратов, а при ухудшении самочувствия проконсультироваться со специалистом относительно коррекции дозировки лекарств.
Соблюдайте режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и вставайте в одно и то же время.
Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.
Будьте физически активны: даже простая получасовая прогулка поможет улучшить работу сердца и сосудов, снижая риск колебаний артериального давления.
Питайтесь сбалансированно, дополните рацион свежими фруктами, овощами. Откажитесь от кофе, крепкого чая, но употребляйте достаточное количество чистой воды — полтора литра в день (или 30 мл на один килограмм веса).
Посоветуйтесь с врачом относительно возможности приёма витаминно-минеральных комплексов или биодобавок, содержащих селен, витамин С, железо, калий, магний.
Если этих мер оказывается недостаточно и самочувствие продолжает ухудшаться, обратитесь к лечащему врачу или вызовите скорую.
А главное, не надо бояться заранее! Важно понимать: солнечная активность оказывает влияние на все живые организмы на Земле. Предупреждён — значит вооружён: зная, как действовать в эти природные "критические дни", вы легче перенесёте геомагнитные колебания и вскоре сможете вернуться к привычному образу жизни.
Чего ни в коем случае нельзя делать во время магнитных бурь 25 и 26 ноября
- Во время геомагнитных штормов избегайте неотрывной работы с техникой.
- Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям.
- По возможности метеозависимым людям лучше отказаться от работы, которая требует максимальной сосредоточенности и внимания, либо выполнять её с осторожностью.
- Не заниматься тяжёлой физической активностью.