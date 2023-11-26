5 книг российских авторов 2023 года, которые перевернут ваше мировоззрение

2023 год неуклонно движется к завершению. Тем временем прошедшие месяцы выдались весьма продуктивными в плане выхода новых книг. Современная русская литература, например, неизменно обретает своего читателя. Созданные в разных жанрах новые книги ориентированы на поколение, которому не чужда склонность к анализу и здравому сомнению, ведь именно так рождается самобытное восприятие и личная оценка, формирующая отклик аудитории. Обсуждаем лучшие книги 2023 года, которые будет нелишним прочитать.

"Радио Мартын". Филипп Дзядко

Удивительные книги 2023 года российских писателей, которые мы рекомендуем прочитать. Обложка © Редакция Елены Шубиной / Дзядко Филипп Викторович 2023 г.

Автор повествует о непростой жизни обычного человека, живущего в вымышленной тоталитарной стране. Здесь у бульваров и улиц больше нет названий, а люди не доверяют даже собственной тени. Здесь живёт постоянный страх, пропагандистское радио не умолкает ни на минуту, а полчища жуков буквально оккупировали город. Главный герой — Мартын, он пытается спрятаться от реальности в старых стихах и песнях, когда-то прочитанных книгах. Однажды он обнаруживает в своём почтовом ящике странную записку и пачку старых писем, которые по каким-то причинам не дошли до своих адресатов. И внезапно оказывается, что у этого утопического мира ещё есть шанс на спасение...

"Всё закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки". Ольга Примаченко

Первая книга Ольги Примаченко — "К себе нежно" — вышла в начале пандемии и стала самой читаемой на территории нашей страны. Непростые времена продолжаются, и автор выпустила новое произведение. "Всё закончится, а ты нет" — это книга-подорожник для тех, кто переживает тёмную ночь души. Для тех, кому нужна поддержка и утешение. И слова, на которые можно опереться. Ольга Примаченко рассказывает о том, за что держаться, когда земля уходит из-под ног. Как себе помочь, если приходится прощаться с тем, что дорого сердцу, будь то человек, дом или ускользающая красота. Как прожить жизненные перемены бережно к себе и вновь обрести опоры. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и в ней по-прежнему есть место мечтам, надежде и вере в лучшее. Эта книга — остров с множеством маяков, которые светят во все стороны. И каждый корабль, попавший в свой личный шторм, увидит именно тот свет, который ему нужен.

"Бронепароходы". Алексей Иванов

5 главных российских книг 2023 года. Обложка © Рипол Классик / Иванов Алексей Викторович 2023 г.

Совершенно монументальный и невыносимо талантливый новый роман Алексея Иванова даже не столько о людях, сколько о мощи человеческой мысли, благодаря которой на свет появляются громады промышленности, пароходы, поезда, железные машины, которые тащат на своих колёсах и шестерёнках кровавые ошмётки попавшего под них прошлого. Невыносимо же талантливый он потому, что, даже если вся история романа альтернативная и строится на фантастическом допущении, что великий князь Михаил якобы выжил в 1918 году, читать, как рушится привычный мир и всё маленькое, уютное и домашнее, в исполнении хорошего писателя тяжело вдвойне.

"Год порно". Илья Мамаев-Найлз

Дебютная книга писателя из Йошкар-Олы неожиданно стала хитом, и причиной тому не одно лишь провокационное название, но само качество текста и актуальность беспокоящих автора проблем — проблем миллениалов. Главный герой днём работает бариста, а вечером — переводчиком порнофильмов. А ещё пытается разобраться в отношениях с родителями, справиться с любовными переживаниями и вообще понять, кто он такой и как ему жить. Центральной темой этого романа часто называют новую маскулинность. Другими словами, перед нами портрет мужчины, который не вписывается в существующие рамки понятия мужественности. Он копается в собственных чувствах, не боится выглядеть неприятно или непонятно и не гонится за сексом и сексуальностью, несмотря на заглавие книги.

"Зоопарк в твоей голове. 25 психологических синдромов, которые мешают нам жить". Михаил Лабковский, Татьяна Мужицкая, Ольга Примаченко

Итоги 2023 года: какие российские новинки стоит прочитать. Обложка © Эксмо / Автор неизвестен 2023 г.

Все слышали о синдроме самозванца, стокгольмском синдроме, синдроме дефицита внимания и гиперактивности. А как насчёт синдрома мачехи и принцессы, синдрома белого кролика, синдрома Питера Пэна и ещё 19 других? Любимые многими психологи Ольга Примаченко, Татьяна Мужицкая и Михаил Лабковский так задорно их описывают, что немедленно хочется примерить на себя парочку. Авторы сборника, хотя и приводят чек-листы для самодиагностики, многократно повторяют тезис о важности индивидуальной психологической поддержки и своевременного обращения к специалисту. А ещё после прочтения приходит осознание, насколько разнообразен мир и как по-разному в нём ощущают себя люди.