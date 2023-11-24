Как выразить несогласие, но не поссориться: Рассказываем о 6 действенных приёмах

Часто в дискуссиях мы встречаемся с точкой зрения собеседника, с которой нам необходимо — или очень хочется — выразить несогласие. Как это сделать так, чтобы быть убедительными и остаться в рамках конструктивного диалога, не превратив диалог в склоку, ссору и драку? Давайте разбираться.

1. Используйте "я-сообщения"

Вместо того чтобы обвинять другого человека, сконцентрируйтесь на собственных чувствах и опыте, используя формулировки вроде "Я не согласен/согласна с тем, потому что...", "Я это вижу/чувствую по-другому". Уверяем, это всегда оказывает на собеседника более действенное влияние, пробуждает эмпатию и заинтересованность в вашем мнении. В случае перехода на личность другого человека вы изначально заставляете защищать своё достоинство, вызывая агрессию, это происходит на уровне инстинктов.

2. Сначала выслушайте

Как выразить своё несогласие и не поругаться с собеседником? Фото © Freepik / ArthurHidden

Как правило, нам хочется тут же вступить в дискуссию, чтобы обозначить свою позицию. В следующий раз дайте собеседнику полностью высказаться. Узнайте, что происходит в его жизни, что для него значимо. Возможно, вы услышите то, что изменит ваши настрой и мнение.

3. Признайте, что у вас разные взгляды

Этот пункт кажется очевидным, но стоит отметить его отдельно. Многие считают, что разговор двух людей, которые придерживаются разных позиций, всегда превращается в спор. А если конфликтовать не хочется, лучше уйти от обсуждения или вообще не касаться сложных тем — так меньше вероятность поссориться. Поэтому стоит сразу же обозначить свою позицию, но подчеркнуть, что вы не собираетесь ругаться, а цель разговора — постараться понять друг друга. Запомните: всегда стоит оставаться дружелюбными. Ведь вы не нападаете и не обороняетесь, цель разговора иная — взглянуть на проблему с другого ракурса.

4. Выразите свою точку зрения с уважением

Эти способы помогут отстоять свою точку зрения и не уйти в перепалку. Фото © Freepik

Поясните свои мысли и объясните, почему вы не согласны с определённой идеей или мнением. При этом старайтесь делать это таким образом, чтобы собеседник не чувствовал себя атакованным или оскорблённым. Выслушайте внимательно аргументы другой стороны и также вежливо дайте обоснованное мнение относительно их.

5. Сделайте паузу перед тем, как ответить

Услышав точку зрения другого человека, вероятно, вам немедленно захочется представить своё видение темы. Остановите себя на мгновение. В этот момент за вас будет говорить ваше эго. Переждите эту реакцию несколько секунд и попытайтесь ответить с опорой на интуицию и проницательность.

6. Попросите собеседника помочь вам понять его

Как научиться выражать недовольство и несогласие экологично? Фото © Freepik

Иногда стоит прямо сказать, что вы думаете иначе, чем другой человек. И что вам даже представить сложно, как можно не разделять ваши взгляды. Поэтому вы просите собеседника помочь вам понять, как и почему он выбрал свою точку зрения. Это важная фраза: "Помоги мне понять". Но её стоит произносить искренне. Если вы не готовы узнать, что заставило собеседника занять иную позицию, лучше вообще не начинать разговор. Если же вы согласны взглянуть на проблему глазами оппонента, смело продолжайте беседу.