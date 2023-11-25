Все секреты имени Александр: раскрываем правду о мужчинах, кого так назвали
Что значит имя Саша и что можно рассказать о мужчине, которого так зовут? С какими женскими именами у обладателей этого имени лучшая совместимость? Когда именины у Александра? Эти и другие главные вопросы — в материале ниже.
Юрий Пантюхин. Александр Невский (левая часть триптиха "За землю Русскую"). Обложка © pantyukhin.ru
Имя Александр происходит от древнегреческого имени Аλέξανδρος (Alexandros), которое состоит из слов αλέξω (alexo) — "отстаивать, защищать" — и άνδρος (andros) — "мужчина".
Имя Александр исторически связано с Македонским царством и самим великим Александром Македонским, который в IV веке до нашей эры создал мировую державу. Благодаря своим победам он стал одним из самых известных и влиятельных лидеров в истории.
Значение имени Александр обычно интерпретируется как "защитник людей" или "защитник мужчин". Люди с этим именем характеризуются смелостью, силой и энергией. Они властные, но и обладают отличными лидерскими качествами.
Варианты и сокращённые формы имени Александр
Вот как могут называть Александров. Фото © Shutterstock
Александр, пожалуй, одно из самых вариативных имён. Вот как могут называть Саш: Сашенька, Саня, Санечка, Саник, Сашуля, Санюля, Сашок, Сашечка, Шура, Александрушка, Алексаня, Саня, Алекс, Санюша, Алексаха, Алексаша, Ася, Сашуня, Али, Алик, Шурик.
Судьба человека с именем Александр
Судьба человека с именем Саша. Фото © Shutterstock
Александр — это человек, который всегда идёт к своей цели, несмотря на препятствия и трудности. Он умеет находить выход из любой ситуации и не боится брать на себя ответственность за свои поступки. Его судьба полна разных поворотов, но он всегда остаётся верен своим принципам и ценностям. Жизнь Александра наполнена яркими моментами, включая любовь, дружбу, работу и увлечения. Обладатель этого имени не просто живёт — он наслаждается каждым мгновением и стремится к счастью.
Характер мальчика с именем Александр
Каким будет характер мальчика, если назвать его Саша. Фото © Shutterstock
Александр в повседневной жизни — человек мужественный и сильный. Носители этого имени — целеустремлённые и напористые люди, настоящие лидеры по своей природе. Люди с таким именем обычно являются настойчивыми и властными мужчинами, которые легко управляют толпой. В компании Александр всегда в центре внимания, привлекая восхищение своими остроумными шутками и оригинальным взглядом на мир. Также он известен своей преданностью друзьям. Он всегда готов протянуть руку помощи даже незнакомому человеку в трудный момент, но и ожидает такого же отношения со стороны других.
Совместимость имени Саша
С какими именами хорошо совместимо имя Саша и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Shutterstock
Александр привлекает внимание женщин своей коммуникабельностью и уверенностью в себе. В начале отношений ему важно выглядеть как настоящий завоеватель: для него любовная связь похожа на охоту, где целью является сердце избранной женщины. Однако если девушка слишком быстро сдаётся перед его натиском, то его интерес быстро исчезает.
В отношениях Александр умудряется создавать ощущение уникальности их романа для своей партнёрши. Он прилагает все усилия, чтобы завоевать её доверие, не жалея подарков и комплиментов. Но и ожидает взаимной реакции: искреннего восхищения, которое льстит его самолюбию. Александр никогда не будет с женщиной, которая не уважает его.
Высокая совместимость у Александра со следующими именами: Инна, Даша, Вера, Алина, Аня, Валентина, Лиза, Катя, Наташа, Ира, Оксана, Маша, Елена.
Кто покровитель имени Александр?
Святые покровители имени Александр. Икона Святого Благоверного Князя Александра Невского. Фото © Wikipedia
Мужчинам Александрам покровительствует преподобный Александр Невский, он же святой всех воинов и защитников.
Именины у Александра: даты
Основной список дней, когда именины отмечает Александр:
- 10 января
- 14 января
- 17 января
- 20 февраля
- 21 февраля
- 7 марта
- 14 марта
- 26 марта
- 28 марта
- 29 марта
- 28 апреля
- 30 апреля
- 3 мая
- 29 мая
- 2 июня
- 22 июня
- 22 июля
- 25 августа
- 12 сентября
- 4 октября
- 4 декабря
- 6 декабря
- 25 декабря.
Советы для мужчин с именем Александр
Советы для мужчин, которых назвали Саша. Фото © Shutterstock
Александр очень самолюбив, и это качество иногда ему вредит. Он чувствителен к критике и слишком болезненно реагирует на неё, даже если она по делу. В некоторых случаях он может быть очень раздражительным и вспыльчивым, отталкивая людей от себя. Это связано с тем, что, несмотря на свою внешнюю силу, внутри Александра скрывается очень ранимая и чувствительная натура, которая зависит от мнения окружающих. Так что владельцам этого имени можно посоветовать объективно оценивать свои умения и таланты, а также помнить, что критика — не всегда личный выпад. Её можно использовать как точку роста.
Знаменитости с именем Александр
- Александр Гавриилович Абдулов (1953–2008) — российский актёр ("Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Дом, который построил Свифт", "Убить Дракона", "Сукины дети").
- Александр Македонский (356 год до н.э. – 323 год до н.э.) — царь Македонии (336 год до н.э. – 323 год до н.э.), один из величайших полководцев и государственных деятелей Древнего мира.
- Александр Александрович Алёхин (1892–1946) — выдающийся российский шахматист, четвёртый чемпион мира.
- Александр Александрович Алов (1923–1983) — советский кинорежиссёр, соавтор Владимира Наумова ("Тревожная молодость", "Легенда о Тиле", "Тегеран-43", "Берег").
- Александр Борисович Белявский (1932–2012) — российский актёр ("Место встречи изменить нельзя", "Ирония судьбы, или С лёгким паром").
- Александр Александрович Блок (1880–1921) — российский поэт.