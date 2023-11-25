Все секреты имени Александр: раскрываем правду о мужчинах, кого так назвали

Имя Александр происходит от древнегреческого имени Аλέξανδρος (Alexandros), которое состоит из слов αλέξω (alexo) — "отстаивать, защищать" — и άνδρος (andros) — "мужчина". Имя Александр исторически связано с Македонским царством и самим великим Александром Македонским, который в IV веке до нашей эры создал мировую державу. Благодаря своим победам он стал одним из самых известных и влиятельных лидеров в истории. Значение имени Александр обычно интерпретируется как "защитник людей" или "защитник мужчин". Люди с этим именем характеризуются смелостью, силой и энергией. Они властные, но и обладают отличными лидерскими качествами.

Варианты и сокращённые формы имени Александр

Вот как могут называть Александров. Фото © Shutterstock

Александр, пожалуй, одно из самых вариативных имён. Вот как могут называть Саш: Сашенька, Саня, Санечка, Саник, Сашуля, Санюля, Сашок, Сашечка, Шура, Александрушка, Алексаня, Саня, Алекс, Санюша, Алексаха, Алексаша, Ася, Сашуня, Али, Алик, Шурик.

Судьба человека с именем Александр

Судьба человека с именем Саша. Фото © Shutterstock

Александр — это человек, который всегда идёт к своей цели, несмотря на препятствия и трудности. Он умеет находить выход из любой ситуации и не боится брать на себя ответственность за свои поступки. Его судьба полна разных поворотов, но он всегда остаётся верен своим принципам и ценностям. Жизнь Александра наполнена яркими моментами, включая любовь, дружбу, работу и увлечения. Обладатель этого имени не просто живёт — он наслаждается каждым мгновением и стремится к счастью.

Характер мальчика с именем Александр

Каким будет характер мальчика, если назвать его Саша. Фото © Shutterstock

Александр в повседневной жизни — человек мужественный и сильный. Носители этого имени — целеустремлённые и напористые люди, настоящие лидеры по своей природе. Люди с таким именем обычно являются настойчивыми и властными мужчинами, которые легко управляют толпой. В компании Александр всегда в центре внимания, привлекая восхищение своими остроумными шутками и оригинальным взглядом на мир. Также он известен своей преданностью друзьям. Он всегда готов протянуть руку помощи даже незнакомому человеку в трудный момент, но и ожидает такого же отношения со стороны других.

Совместимость имени Саша

С какими именами хорошо совместимо имя Саша и как это влияет на отношения и дружбу. Фото © Shutterstock

Александр привлекает внимание женщин своей коммуникабельностью и уверенностью в себе. В начале отношений ему важно выглядеть как настоящий завоеватель: для него любовная связь похожа на охоту, где целью является сердце избранной женщины. Однако если девушка слишком быстро сдаётся перед его натиском, то его интерес быстро исчезает. В отношениях Александр умудряется создавать ощущение уникальности их романа для своей партнёрши. Он прилагает все усилия, чтобы завоевать её доверие, не жалея подарков и комплиментов. Но и ожидает взаимной реакции: искреннего восхищения, которое льстит его самолюбию. Александр никогда не будет с женщиной, которая не уважает его. Высокая совместимость у Александра со следующими именами: Инна, Даша, Вера, Алина, Аня, Валентина, Лиза, Катя, Наташа, Ира, Оксана, Маша, Елена.

Кто покровитель имени Александр?

Святые покровители имени Александр. Икона Святого Благоверного Князя Александра Невского. Фото © Wikipedia

Мужчинам Александрам покровительствует преподобный Александр Невский, он же святой всех воинов и защитников.

Именины у Александра: даты

Основной список дней, когда именины отмечает Александр: 10 января

14 января

17 января

20 февраля

21 февраля

7 марта

14 марта

26 марта

28 марта

29 марта

28 апреля

30 апреля

3 мая

29 мая

2 июня

22 июня

22 июля

25 августа

12 сентября

4 октября

4 декабря

6 декабря

25 декабря.

Советы для мужчин с именем Александр

Советы для мужчин, которых назвали Саша. Фото © Shutterstock

Александр очень самолюбив, и это качество иногда ему вредит. Он чувствителен к критике и слишком болезненно реагирует на неё, даже если она по делу. В некоторых случаях он может быть очень раздражительным и вспыльчивым, отталкивая людей от себя. Это связано с тем, что, несмотря на свою внешнюю силу, внутри Александра скрывается очень ранимая и чувствительная натура, которая зависит от мнения окружающих. Так что владельцам этого имени можно посоветовать объективно оценивать свои умения и таланты, а также помнить, что критика — не всегда личный выпад. Её можно использовать как точку роста.

Знаменитости с именем Александр