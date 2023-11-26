Лопырёва заявила, что это она сделала футболиста Смолова известным

"Я не хвастаюсь этим и не перетягиваю одеяло на себя — мы стали встречаться, когда он был ещё совсем неизвестным. Мы были классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась. В 2015-м я объявила, что мы расстаёмся, и решила вкладываться в себя. Раньше я вкладывалась в Фёдора, в нашу историю. Вообще, это моя особенность, что я проваливаюсь в отношения, в партнёра", — объяснила свою точку зрения Виктория.