Лопырёва заявила, что это она сделала футболиста Смолова известным
Футболист Фёдор Смолов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10
Телеведущая и модель Виктория Лопырёва заявила, что это она сделала известным нападающего московского "Динамо" Фёдора Смолова. Интервью с ней опубликовано на ютуб-канале Надежды Стрелец.
"Я не хвастаюсь этим и не перетягиваю одеяло на себя — мы стали встречаться, когда он был ещё совсем неизвестным. Мы были классной, красивой парой, мне наша пара тоже нравилась. В 2015-м я объявила, что мы расстаёмся, и решила вкладываться в себя. Раньше я вкладывалась в Фёдора, в нашу историю. Вообще, это моя особенность, что я проваливаюсь в отношения, в партнёра", — объяснила свою точку зрения Виктория.
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Ранее Лайф писал, что нападающий "Динамо" Фёдор Смолов стал отцом. Об ожидании ребёнка его супруга Карина Истомина рассказала заранее. Свадьбу со Смоловым они сыграли в июне. До этого футболист состоял в отношениях с телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула "Мисс Россия – 2003" Викторией Лопырёвой, а также с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко и "мисс Россия – 2015" Софьей Никитчук. В начале 2020 года сообщалось, что футболист начал встречаться с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой, но впоследствии они расстались.