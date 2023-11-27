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Разгадана тайна СССР: Вот зачем в хрущёвке делали тайную "тёщину комнату"

В планировках советских квартир было много странностей. Одна из них — это маленькое тёмное помещение с необычным прозвищем, которое стало спасением для всех жителей страны…

27 ноября, 14:30
<p>Где в домах СССР находилась "тёщина комната" и почему это вовсе не гостиная? Обложка © ТАСС / Евгений Шулепов</p>

Где в домах СССР находилась "тёщина комната" и почему это вовсе не гостиная? Обложка © ТАСС / Евгений Шулепов

Во многих квартирах, построенных во времена СССР, можно увидеть крохотную неприметную комнату без окон. Такая каморка размером 1 на 1,5 метра выбивалась из общего интерьера, и люди ломали голову: что же с ней делать? Обычно туда уносили весь хлам: старые книги, банки, лыжи — в общем, использовали в качестве кладовки.

Все мы прекрасно знаем, что массовое строительство хрущёвок, которое началось в конце 1950-х, предполагало тотальную экономию на всём, чём только можно. В первую очередь это касалось жизненного пространства в новых квартирах. Но жильцам новостроек было тогда не до выбора.

Люди ютились в основном в коммунальных квартирах, деревянных бараках, полуразрушенных домах. Конечно, панельные хрущёвки были шагом вперёд по сравнению с тем жильём, которое существовало в СССР на тот момент. Да, квартиры были маленькими. Зато на одну семью.

Для чего предназначалась "тайная комната" на самом деле?

Как советские люди использовали "тёщину комнату" в хрущёвках. Фото © ТАСС / Валерий Маначин

Как советские люди использовали "тёщину комнату" в хрущёвках. Фото © ТАСС / Валерий Маначин

Мало кто знает, что архитекторы планировали это место совсем под другие задачи. Изначально строили это помещение как место для хранения вещей — гардеробную. Дело в том, что квартиры, построенные в 60-х годах, очень небольшие по размеру и загромождать пространство огромным шкафом было не лучшим решением.

Как использовали чулан советские граждане помимо кладовки?

Где находилась "тёщина комната" в советских домах и почему её так прозвали? Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

Где находилась "тёщина комната" в советских домах и почему её так прозвали? Фото © ТАСС / Лембит Михельсон

Некоторым это помещение помогало увеличить спальню. Для этого нужно было снести стену. Правда, в таком расширении пространства были и минусы: в длину комната становилась больше, а в ширину — нет.

Почему это комната тёщи?

Почему на самом деле архитекторы делали в хрущёвках "тёщину комнату". Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

Почему на самом деле архитекторы делали в хрущёвках "тёщину комнату". Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

Более дальновидные граждане оборудовали место под мини-спальню для гостей. Небольшая кровать как раз входила по размерам. А так как самым частым гостем в доме была мать супруги, уголок прозвали "тёщина комната". Почему "тёщина"? Ну вот такой был юмор у народа. Мол, место без окон, вентиляции и удобств — идеально подходит для надоедливой матери жены. Пускай спит вместе с закрутками и старыми санками. Да-да. "Тёщины комнаты" и правда были не самым приятным местом в доме: тёмные, заставленные вещами. Такие мрачные помещения часто пугали детей и наводили тоску на взрослых.

А ранее Лайф рассказывал про 7 модных советских трендов, которые актуальны по сей день, и про секретный рецепт винегрета, какой знали только хозяйки в СССР.

Эта бытовая техника была в каждом советском доме и могла бы стоять и сейчас, ведь тогда всё делали на совесть

Эта бытовая техника была в каждом советском доме и могла бы стоять и сейчас, ведь тогда всё делали на совесть

Авторы
Виктория Дитрих
Виктория Дитрих

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