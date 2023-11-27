5 фраз, помогающие помириться даже после самого жёсткого скандала с мужем

"Милые бранятся — только тешатся" — так гласит народная мудрость, и она, без преувеличения, верна. Ссоры в любящих парах быстро заканчиваются примирением и вырастают в новую вспышку любви. Вот только помириться не всегда бывает просто. Чаще всего после ссоры наступает период молчания. А если у обоих ещё и гордость включается, пауза может серьёзно затянуться и перерасти в тихое расставание. Мы советуем, когда и вы, и партнёр остынете и сможете говорить спокойно, попробовать разобраться в причинах ссоры, помириться окончательно и решить, как предотвратить такие ситуации в будущем. Вот какие фразы могут вам в этом помочь.

1. "Я понимаю, что тебе было обидно, когда я…"

Как помириться с партнёром: 5 действенно рабочих фраз. Фото © Shutterstock

Произнесите вслух, что вы понимаете, как партнёр себя чувствует. Это помогает сфокусироваться на его нуждах. Представим, что вы пошли на вечеринку без мужа, а он обиделся на вас. Скажите: "Мне очень жаль, что вчера я пошла гулять без тебя. Я понимаю, что тебе обидно". Многие люди не хотят извиняться, потому что они не хотят признавать, что сделали что-то не так. Хорошей попыткой помириться будет фраза: "Прости за то, что расстроила тебя. Я не вижу ничего плохого в том, что пошла на вечеринку без тебя. Правда, лучше бы я этого не делала, потому что не хочу, чтобы ты расстраивался". Главное, никогда не используйте слово "но". Фраза "Прости, но…" ставит под сомнение всю инициативу.

2. "Пожалуйста, скажи мне, что тебя разозлило"

Может быть, вы пока не видите, почему партнёр пришёл в ярость, расстроился или обиделся. Это естественно: если бы вы понимали мотивы друг друга, то вряд ли бы поссорились. Но если теперь вы искренне хотите разобраться, как выглядит ситуация со стороны близкого человека, стоит просто спросить об этом. И узнать у партнёра, в чём он видит причину конфликта.

Задайте вопрос спокойно, иначе ссора может не закончиться, а, наоборот, разгореться с новой силой. Если вы правда хотите взглянуть на конфликт глазами другого, а не опять начать его в чём‑то упрекать, этот вопрос может стать ступенькой к примирению.

3. "Я хотела бы помириться с тобой. Давай попробуем найти компромисс"

Что сказать после ссоры вместо "прости": 5 фраз. Фото © Shutterstock

Теперь посмотрите на ваши отношения более объёмно: если вы родственники — с позиции семьи, а если, например, коллеги — с позиции организации. Такой ракурс помогает увидеть наилучший вариант примирения в ссоре. Ведь главная задача какой бы то ни было системы — чтобы ни один её участник "не упал", не был продавлен, не стал жертвой манипуляции. Укажите, что хотите выйти из ссоры, а не просто конфликтовать на пустом месте. Обговорите, каким может быть компромиссное решение, обсудите, что можно сделать, чтобы решить возникшую проблему. Для этого в вашем соглашении должно быть пространство для свободного выбора, искренность и конкретность (что/где/когда/зачем).

Например: "Я почувствовала себя одиноко, когда ты забыл о свидании. Как ты смотришь на то, чтобы запланировать время для нас в своём графике? Для меня это было бы очень значимо и приятно. Если у тебя сейчас загрузка на работе, то я пойму, мы перенесём этот разговор на ближайшие выходные и подумаем, что можно сделать. Что скажешь?"

4. "Я злюсь, потому что…"

Партнёр не знает, как видите происходящее вы. Он может рассказать, что не нравится ему, но при этом не замечает того, что считает проблемой вторая сторона. Поэтому стоит объяснить, как выглядит ситуация с вашей точки зрения. Скажите обо всём, что считаете нужным, но постарайтесь сделать это корректно. Говорите спокойно и доброжелательно. Ваша задача сейчас — не выиграть в конкурсе "кто придумает больше обвинений в адрес другого", а поделиться друг с другом своим видением проблемы.

Пользуйтесь "я‑посланиями" вместо "ты‑сообщений". То есть скажите: "Мне неприятно… / Я расстраиваюсь… / Мне сложно сдержать гнев, потому что…" И старайтесь избегать фраз вроде "Это твоя вина, ты вечно всё портишь". Тем более не стоит использовать формулировки‑обвинения: "Ты несёшь полную чушь! Тебе стоило бы поучиться вежливости!" Иначе ссора продолжится.

5. "Спасибо, что ты…"

Эти фразы помогут помириться и сохранить отношения после ссоры. Фото © Shutterstock

Если вы не поругались окончательно, вам точно есть за что поблагодарить друг друга. Вот только после ссоры люди очень редко это делают. Многим кажется, что лучше до последнего отстаивать собственную позицию и ни за что не идти на компромисс. Им представляется, будто любой шаг навстречу партнёру — проявление слабости. А также сигнал о том, что на их интересы можно не обращать внимания. Значит, думают они, нужно не благодарить, а продолжать показывать свою обиду.