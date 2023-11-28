От чего зависит инфляция и на что она влияет Рост инфляции всегда беспокоит покупателей. Цены на товары и услуги растут обычно быстрее, чем зарплата. Что такое инфляция и от чего она зависит? 27 ноября, 22:40 Покупателей беспокоит рост инфляции. Обложка © Семён Лиходеев

Что такое инфляция

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги. Другими словами — обесценивание денег, то есть снижение их покупательной способности. На самом деле инфляция — это не всегда плохое явление. Многое зависит от темпов роста цен.

Современная экономическая теория считает темпы роста цен показателем здоровой экономики. Правда, только в том случае, если инфляция не превышает 10%, а у государства достаточно инструментов контролировать её показатели. В такой ситуации есть стимулы для производства и продажи товаров.

Бывает, что начинается и обратный процесс — снижение общего уровня цен. Его называют дефляцией.

Почему возникает инфляция

Рост цен может начаться из-за высокого спроса, низкого предложения, увеличения издержек для производителей, а также ослабления национальной валюты. Сказываются также слишком низкие или высокие инфляционные ожидания и рост денежной массы. Проще говоря, если государство усиленно печатает новые деньги и их становится слишком много, то этот фактор тоже разгоняет инфляцию.

Инфляция — это общий рост цен. Фото © Александр Рюмин

Цены могут расти быстрее, а могут медленнее. В первом случае речь идёт о повышении инфляции, а во втором — о снижении.

Высокая инфляция означает понижение покупательной способности доходов всех экономических субъектов, то есть и обычных покупателей, и компаний. Обесценивание денег сужает возможности и подрывает стимулы к сбережению. Это препятствует формированию устойчивой финансовой основы для инвестирования. Кроме того, высокой инфляции сопутствует повышенная неопределённость на рынках. Всё вместе это отрицательно влияет на сбережения, потребление, производство, а также на инвестиции. В целом ухудшаются условия для устойчивого развития экономики.

Какие бывают виды инфляции

Есть несколько видов инфляции. Первый — нормальная инфляция. Это контролируемый рост цен. В годовом выражении он не превышает 4%. Такой показатель позволяет кредиторам выдавать займы, а заёмщикам — выплачивать проценты банкам. Инвесторы стараются вкладывать деньги в экономику. Бывает умеренная, или ползучая, инфляция. У неё темпы выше — до 10% в год. Риски для инвесторов выше, но в целом покупательная способность стабильная.

Инфляция бывает разных видов. Фото © Егор Алеев

Куда хуже — галопирующая инфляция. При ней происходит сильное обесценивание национальной валюты, которое составляет от 10 до 200% в год. Чем оно больше, тем сложнее контролировать ситуацию. В это время начинается банкротство компаний, пересмотр договоров, а также отказ от фиксированных процентных ставок. Самый тяжёлый вид — гиперинфляция. В этот момент цены растут более чем на 50% в месяц. Курс национальной валюты падает так быстро, что теряется её функция в товарообмене. Доходит до того, что люди и компании в расчётах переходят на бартер или другие валюты. В такой ситуации обычно государство не может платить по долгам. В результате объявляется дефолт и происходит денежная реформа.

Авторы Нина Важдаева