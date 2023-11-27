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Оператор начал продажи под новой собственной торговой маркой

27 ноября, 15:17
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.

Сегодня аксессуары для мобильных устройств и ноутбуков демонстрируют уверенный рост. Объём их продаж в третьем квартале текущего года вырос на 12% в штуках по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Наилучшая динамика отмечается в категориях док-станций (+590%), проводных гарнитур (+421%), наушников (+145%), внешних источников питания (+70%). Наибольший прирост продаж в денежном выражении показывают сетевые зарядные устройства (+75%), наушники (+102%) и внешние аккумуляторы (+93%).

Защитные стёкла, устройства для быстрой зарядки и чехлы уже доступны в интернет-магазине оператора. До конца января следующего года все категории анонсированных товаров будут представлены как в салонах объединённой розничной сети МегаФона и Yotа, так и в интернет-магазине. Разработкой и поставками аксессуаров занимается дочерняя компания оператора Revo Charge.

Ожидается, что до конца 2024 года товары под собственной торговой маркой займут до 50% продаж всех аксессуаров в объединённой розничной сети. Запуск собственной торговой марки позволит увеличить объём продаж аксессуаров примерно на 25% в течение следующего года.

Активно развивающийся рынок товаров для мобильной электроники сейчас наводнён товарами категории No Name, и покупателю бывает сложно ориентироваться. Наличие собственной торговой марки позволит контролировать производство и всю цепочку поставок. Это даст возможность гарантировать качество изделий.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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