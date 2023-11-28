7 очевидных признаков, что перед вами токсичная мать, отравляющая жизнь ребёнка

Интересно, как с годами меняются представления о хороших и плохих матерях. Хорошая — та, у которой ребёнок опрятно одет, а коса девочки заплетена ровно по центру головы? Или та, что поняла и разрешила самовыражаться, выбрить висок и даже поддержала делом — отвела в парикмахерскую и заплатила за это безобразие? Каждому родителю иногда полезно взглянуть на себя со стороны и проверить, а не является ли он токсичным — тем, кто своим воспитанием, иногда вовсе не желая того, отравляет жизнь ребёнка.

1. Она ругает ребёнка за правду

Как распознать токсичную мать: 7 тревожных звоночков. Фото © Freepik

Допустим, малыш совершил ошибку и рассказал маме об этом, не так важно, сознался сам или после подсказки. Но токсичная мать всё равно его наказывает. А ведь он поступил смело и честно, признавшись, хоть ему и было нелегко.

2. Она постоянно критикует

Кажется, критика — единственное, что знает токсичная мать или токсичные родители в целом. Они будут разбирать все мелочи в своём ребёнке и не осознавать негативных последствий. Мол, дети ничего не могут сделать правильно — классический случай борьбы мамы со своей незрелостью. Лучший выход, каким бы трудным он ни казался, — это, вероятно, игнорировать её резкие комментарии и попытаться получить подтверждение и совет из других доступных вам источников.

3. Она игнорирует в период конфликтов

Любые попытки выяснить причину недовольства матери похожи на разговор с представителем инопланетного разума: она молчит и хлопает глазами. Если же вы примерно догадываетесь об истоках её обиды, то можете просить прощения, валяться в ногах, рыдать, угрожающе заносить нож над своей грудью — мама сохранит стоическое терпение и всё равно не вступит с вами в диалог. А потом внезапно — через час, три дня или месяц — заговорит так, будто и не было периода, когда она превращалась в ледяную статую.

4. Она не уважает личные границы ребёнка

Эти вещи делает только токсичная мать — проверьте себя и своих родителей. Фото © Freepik

"Личные границы? Не, не слышала!" К ребёнку в комнату входят без стука, проверяют почту, телефон и профили в соцсетях. Мама может прочитать личный дневник и, что ещё хуже, обсудить прочитанное, отругать или дать совет. Она без предупреждения способна позвонить друзьям чада и задать бесцеремонные вопросы. Ведь у детей не должно быть секретов от любящего родителя, правда?

5. Она внушает чувство вины

Когда другие манипуляции не работают, токсичная мама может внушать чувство вины. Она рассказывает, что отдала свою молодость, воспитывала, заботилась и лелеяла, а вы стали разочарованием. К чему это приведёт? Рано или поздно вы начнёте испытывать вину за то, что делали и не делали, за счастье и достижения. От такого состояния до депрессии всего шаг.

6. Она ставит запрет на негативные эмоции

Мама считает, что вам нельзя выражать злость, усталость, боль. Во взрослом возрасте дети таких родителей учатся скрывать эмоции и чувства, разрушая свои отношения. К тому же их удивляет, что окружающие не стесняются грустить и быть неидеальными.

7. Она пассивно-агрессивная

По каким признакам можно вычислить токсичных родителей. Фото © Freepik