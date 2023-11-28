Идеи подарков на Новый, 2024 год: Почему нельзя дарить часы и есть ли способ сделать это безопасно Самое время задуматься над подарком мужу и другим любимым членам семьи. А вы знали, что главный мужской аксессуар преподносить обычным способом нельзя? Рассказываем, какие суеверия есть вокруг часов и как правильно вручить подарок мужчине на Новый год. 28 ноября, 15:30 Shutterstock

Любите ли вы зиму или не очень, но, уверены, в любом случае не остаётесь равнодушными к главному торжеству — празднику, который отмечают 31 декабря. Символом 2024-го окажется Деревянный Зелёный Дракон. Пора начинать обратный отсчёт и думать над идеями подарков на Новый год для мужчины. Дамы, желающие произвести впечатление и шикануть, выберут в качестве презента стильный аксессуар. Но знаете ли вы, что, по народным приметам, нельзя дарить часы просто так? Пока есть время выбрать другой подарок мужу на Новый год, предлагаем разобраться, а что не так с часами и как можно их безопасно вручить, чтобы не наградить человека чередой бед и неудач на весь 2024-й.

Что не так с часами и почему это не лучший подарок на Новый год

Выбираем идеальный подарок мужчине на Новый год: почему не стоит вручать часы. Фото © Shutterstock

Многие из представительниц прекрасного пола с наступлением декабря начнут искать идеи подарков на Новый год, в частности и для своих любимых. Что подарить мужу, любовнику или папе? Некоторые барышни точно выберут в качестве идеального варианта дорогие часы. Не зная, что существует поверье, будто бы дарение этого аксессуара может привести к несчастью и разрыву отношений между дарителем и получателем.

Всё ещё видите идею подарка на Новый год для мужчины в виде часов? Имейте в виду, есть примета, что их дарение символизирует отсчёт времени до конца жизни. Это связано с тем, что слово "часы" на японском звучит так же, как и слово "смерть". К тому же в некоторых культурах преподнести в подарок мужчине часы считается неуважительным жестом. Якобы те подумают, что так вы намекаете на нерасторопность и предлагаете получателю постоянно следить за временем.

Самые распространённые народные приметы, почему нельзя дарить часы

Народные приметы и традиции: подарить часы мужчине — к смерти или расставанию. Фото © Freepik

Трудно порой определиться с идеей для подарка на Новый год мужчине. Однако не стоит хвататься за первую попавшуюся или самую распространённую. Нередко среди вариантов "оригинальных" подарков на Новый год предлагают "запрещёнку". По приметам, эти предметы могут принести несчастья и беды новым владельцам, равно как и дарящему. Вот распространённые суеверия, почему нельзя мужчине дарить часы.

1. Подарок в виде часов может привести к разрыву отношений между вами и получателем.

2. Дарение часов в некоторых культурах символизирует отсчёт времени до конца жизни человека.

3. Если вы выбираете мужчине в подарок часы, это может привести к несчастьям и бедам в его жизни.

4. Презент в виде часов также, по приметам, означает, что вы хотите, чтобы мужчина постоянно следил за временем.

5. Получить в подарок часы означает, что человек потом постоянно будет торопиться и не успевать делать всё, что нужно.

6. Не дарите часы близким родственникам или друзьям, которые скоро уезжают в дальние путешествия или переезжают в другой город. Часы будут ассоциироваться с отсчётом времени перед разлукой.

Как правильно вручать часы в подарок, чтобы не наслать негатив

Идеи подарков на Новый год мужчине — как правильно дарить часы, чтобы не прихватить негатива. Фото © Shutterstock

Если же в качестве подарка мужчине на Новый год вы решили дарить именно этот стильный и дорогой аксессуар, то стоит соблюсти несколько правил, чтобы, по всё тем же народным приметам, часы не принесли получателю ещё и бед с несчастьями. Для этого важно сделать следующее.

1. Выбрать в подарок мужчине на Новый год красивые и качественные часы, чтобы аксессуар был оценён получателем, пришёлся ему по вкусу.

2. Во время вручения произнесите добрые пожелания или напишите их на открытке. Важно акцентировать внимание, что вы хотели бы, чтобы мужчина использовал часы для управления своим временем и достижения успеха в жизни.

3. Если вы всё же боитесь навлечь несчастье, даря на Новый год мужчине часы, попросите с него символическую плату за подарок, чтобы мужчина "купил" их у вас. Пару "золотых" монет или купюру номиналом от 100 рублей. Так получится избежать негативных последствий.

Авторы Елизавета Терешкова