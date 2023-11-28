Почему мы не должны доверять себе: 7 коварных способов, как мозг нас обманывает

Помните, как после разговора со своим близким другом, мамой, ребёнком спустя какое-то время вы подытожили слова этого человека и вам вдруг показалось, что он как-то странно себя вёл? Насколько вы уверены, что не сводите себя с ума, накручивая несуществующие смыслы того разговора? Доверие к себе — это одно из самых важных качеств, которое мы можем развить. Однако существуют определённые факторы, способные его подорвать. В этой статье мы рассмотрим семь причин, по которым не стоит слишком сильно полагаться на свой мозг!

1. Эмоции влияют на вас сильнее, чем может показаться

Почему не стоит доверять себе, даже если кажется, что вы очень умный. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Эмоции играют огромную роль в нашей жизни и могут сильно влиять на наше восприятие и принятие решений. Однако эмоции не всегда являются надёжным источником информации. Часто порывы души могут исказить наше восприятие ситуации и привести к неправильным выводам.

Например, когда мы находимся в состоянии стресса или гнева, наш мозг может переключиться на режим "борьбы или бегства", что приводит к искажённому восприятию ситуации. Мы можем принимать поспешные и необдуманные решения, основанные на эмоциях, а не на здравом смысле.

2. Вы предвзяты и эгоистичны и даже не подозреваете об этом

В психологии есть такая штука — фундаментальная ошибка атрибуции. Это когда люди объясняют поведение других их личными качествами, а собственные поступки оправдывают влиянием внешних обстоятельств. По сути, это означает, что все мы подлецы. Если видите, что кто-то проезжает перекрёсток на красный свет, вы, скорее всего, посчитаете его эгоистичным отморозком, который подвергает опасности других людей ради того, чтобы сэкономить пару секунд.

Но если едете на красный свет вы, то найдёте себе множество оправданий: "это невинная ошибка", "дерево блокировало светофор", "такое нарушение никогда и никому по-настоящему не вредило".

Поступки одинаковые, но, когда их совершает кто-то другой, он — ужасный человек, а когда это делаете вы — это оправданная ошибка. Всё это, конечно, бессознательно. Люди думают, что их действия обоснованны и объективны. Это не так.

3. Наша память — фабрика лжи

7 веских причин не доверять себе и своему мозгу. Фото © Shutterstock

Воспоминания о событиях легко заменяются на другие. Кстати, именно поэтому показания свидетелей в зале суда — не самая ценная информация. Воспоминания затираются, а со временем становятся более открытыми для ложной информации. Например, чем сильнее наша способность сопереживать, тем больше вероятность, что мы встраиваем ложную информацию в свою память. Притом возможна не только частичная, но и полная замена воспоминаний.

Может показаться, что мать-природа облажалась с человеческой памятью. Вы бы стали пользоваться компьютером, который постоянно теряет или изменяет файлы после того, как вы заканчиваете работу? Но у памяти есть ещё одна функция, о которой мы редко задумываемся. И она более важная и сложная, чем просто хранение информации. Нам нужно понимать, кто мы, чтобы ориентироваться в сложных социальных ситуациях. Воспоминания помогают нам создавать наше "я".

Вместо того чтобы находить абсолютно точные версии воспоминаний, проще использовать размытые, а пробелы моментально заполнять деталями, соответствующими представлению о себе любимом. У вас может возникнуть справедливый вопрос: "Выходит, то, кем я себя вижу, — это просто горстка идиотских идей?" Да. Именно так.

4. Вы не тот, кем себя считаете

Вы когда-нибудь задумывались, что то, как вы выражаете и позиционируете себя в соцсетях, — не совсем то, как вы выражаете и позиционируете себя в реальной жизни? Как вы ведёте себя в обществе родной бабушки, вероятно, очень отличается от того, каким предстаёте в обществе друзей. У вас есть "рабочее я", "домашнее я", "семейное я", "я в полном одиночестве" и ещё много разных "я", используемых для ориентирования и выживания в сложном социальном мире.

Но какое из этих "я" настоящее? Вам может казаться, что одна из этих версий вас более реальна, чем другие, но, опять же, всё, что вы делаете, — это переигрывание доминирующего представления о себе в голове, которая, как мы только что видели, сама изготовлена из, мягко говоря, несовершенной информации.

5. В каком-то смысле всё, что мы видим, — иллюзия

Почему мозг постоянно нас обманывает и как научиться не полагаться на него всецело. Фото © Shutterstock

Визуальные иллюзии служат своеобразным окном в мозг. Само слово имеет довольно широкий смысл, поскольку всё, что мы видим, в какой-то мере иллюзорно, как вид сквозь матовую стеклянную дверь душа. Наше центральное зрение направлено на то, что находится в фокусе.

Даже если вы сможете определить периферийным зрением сами цвета, то не сумеете точно определить их порядок. Наше периферийное зрение очень слабое, так как мозг использует глазные мышцы, чтобы направить центральное зрение высокого разрешения непосредственно на то, что нам интересно в конкретный момент.

Центральное зрение даёт нам иллюзию, будто весь визуальный мир находится в фокусе, но на самом деле это совсем не так. Мы не осознаём границы нашего поля зрения. Об этой особенности хорошо знают не только неврологи, но и многие фокусники, маги и иллюзионисты. Направляя наше внимание в нужную сторону, они ловко могут им манипулировать. Они в курсе, что наш мозг обрабатывает лишь небольшие кусочки визуальной сцены, а не всё, что попадает в поле зрения. Видение — это нечто большее, чем просто взгляд.

6. Даже то, что вы ощущаете физически, не так уж реально

У вас невероятно сложная нервная система, которая постоянно посылает информацию в мозг. По некоторым оценкам, ваши сенсорные системы — зрение, осязание, обоняние, слух, вкус и равновесие — каждую секунду посылают вам 11 миллионов бит информации. Но даже это — лишь невероятно малая часть реального физического мира вокруг вас.

Свет, который мы можем видеть, представляет собой смехотворно небольшую полосу электромагнитного спектра. Птицы и насекомые могут улавливать частицы, недоступные нашему восприятию. Собаки могут слышать и чувствовать запахи, о которых мы даже не подозреваем. Наша нервная система — это не машина для сбора данных, это гаджет для фильтрации данных.

При этом ваш сознательный разум способен обрабатывать около 60 бит информации в секунду во время занятия "умными" делами — чтения, игры на музыкальном инструменте и прочих увлечений "ботанов". То есть в лучшем случае вы осознаете лишь около 0,000005454% и без того сильно изменённой информации, получаемой вашим мозгом каждую секунду, когда вы бодрствуете.

7. Мозг акцентирует внимание только на самом необходимом

Как нас обманывает собственный мозг: 7 уловок, заставляющих не доверять самому себе. Фото © Shutterstock

Если вы находитесь в кафе, то ваш мозг не должен кодировать все детали обстановки в мельчайших подробностях. Он знает лишь, как и где искать то, что в данный момент нужно. Наша внутренняя модель имеет представление о том, кто находится справа и слева, где стена и что стоит на столе. Если там стоит сахарница и вас спросят, сколько кусочков сахара в ней осталось, ваши визуальные системы изучат детали и добавят новые данные во внутреннюю модель.