Магнитные бури в декабре 2023: Самый точный прогноз неблагоприятных дней В преддверии Нового года магнитное поле Земли готовит нам несколько испытаний. В материале Life.ru вы узнаете, какие дни в декабре будут самыми опасными, когда ожидаются мощные магнитные бури и что советуют врачи, чтобы пережить период геовозмущений и не сойти с ума. 2 декабря, 07:32 Когда в декабре ожидаются магнитные бури? Life.ru составил календарь неблагоприятных дней. Фото © stockgiu / freepik

Магнитные бури — это сложное природное явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Оно может иметь различную продолжительность и интенсивность, но сильные магнитные бури могут быть опасны. Они вызывают помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. Кроме того, под воздействием возмущённого магнитного поля Земли часто ухудшается состояние метеозависимых людей. В декабре 2023 года таких опасных периодов будет сразу несколько. Life.ru расскажет о них подробнее.

Прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года

В декабре 2023 года ожидается сразу несколько всплесков геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в начале и в конце месяца ожидаются два наиболее заметных всплеска — две мощные магнитные бури, которые скажутся на состоянии метеозависимых людей.

График и даты магнитных бурь в декабре 2023 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в декабре будет распределяться следующим образом:

1–3 декабря — почти полный штиль (1 балл)

— почти полный штиль (1 балл) 4 декабря — магнитная буря (3 балла)

— магнитная буря (3 балла) 5 декабря — сильная магнитная буря (5 баллов)

— сильная магнитная буря (5 баллов) 6–7 декабря — магнитная буря (3 балла)

— магнитная буря (3 балла) 8–11 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла)

— слабое магнитное возмущение (2 балла) 12 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

— ощутимая магнитная буря (4 балла) 13 декабря — магнитная буря (3 балла)

— магнитная буря (3 балла) 14 –17 декабря — почти полный штиль (1 балл)

— почти полный штиль (1 балл) 18 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

— ощутимая магнитная буря (4 балла) 19 и 20 декабря — сильная магнитная буря (5 баллов)

— сильная магнитная буря (5 баллов) 21 декабря — почти полный штиль (1 балл)

— почти полный штиль (1 балл) 22 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла)

— ощутимая магнитная буря (4 балла) 23 и 24 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла)

— слабое магнитное возмущение (2 балла) 25–30 декабря — почти полный штиль (1 балл)

— почти полный штиль (1 балл) 31 декабря — магнитная буря (3 балла).

Календарь магнитных бурь на декабрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Симптомы во время магнитных бурь

Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то о них даже не знает, в то время как другие страдают даже от незначительных колебаний магнитного поля Земли. Несмотря на индивидуальность реакции каждого, некоторые симптомы во время магнитных бурь встречаются чаще остальных:

головная боль

резкие скачки артериального давления

головокружение

учащённое сердцебиение

затруднённое дыхание

нарушение сна, бессонница

рассеянность, раздражительность, тревожность

усталость

боль в суставах, ломота в костях

обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Почему магнитные бури ухудшают самочувствие и как с этим бороться. Видео © YouTube / Здравоведение

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

С учётом возможного негативного влияния магнитных бурь на организм человека необходимо серьёзно отнестись к этому явлению, полностью осведомившись о нём. Чтобы не причинить себе вреда, необходимо придерживаться определённых рекомендаций, особенно это важно для людей, которые чувствительны к магнитным бурям. Итак, во время геомагнитных штормов:

важно избегать работы с техническими устройствами ;

; не рекомендуется садиться за руль автомобиля;

автомобиля; целесообразно отказаться от занятий, требующих сосредоточенности и внимания ;

; стоит ограничить использование мобильного телефона и компьютера ;

; также следует избегать тяжёлых физических нагрузок.

Как защититься от магнитных бурь: советы врачей

Магнитные бури — природное явление, которое может пройти незаметно для здорового человека. Однако людям с заболеваниями стоит поберечь себя в этот период, уверен врач-кардиолог Андрей Кондрахин. В такие дни он советует пациентам отказаться от кофе, алкоголя и сигарет, стараться проводить время без напряжения и стрессов и пораньше ложиться спать.

Если мы говорим о людях с кардиологическим или почечными заболеваниям, то такие природные явления дают им о себе знать. Как ни крути, мы электрозависимы. Всё в организме работает на электрическом импульсе, поэтому электромагнитные возмущения могут сказываться на самочувствии Врач-кардиолог Андрей Кондрахин

Магнитные бури могут приносить нам целый ряд неприятных симптомов, среди которых головные боли, раздражительность и скачки артериального давления. По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, есть люди, которые ощущают это явление сильнее всего.

Люди пожилого возраста, люди с лишним весом, пациенты с хроническими заболеваниями и те, кто недавно перенёс травмы или попадал в аварии, — в особой группе риска и больше подвержены влиянию магнитных бурь Токсиколог Михаил Кутушов

Для эффективной защиты от магнитных бурь и сглаживания их последствий врачи рекомендуют предпринимать некоторые универсальные меры подготовки. Среди них:

ограничение физической активности;

регулярное принятие контрастного душа;

уменьшение потребления вредной пищи, например фастфуда;

сокращение потребления алкоголя и увеличение употребления жидкости, включая свежевыжатые соки;

кроме того, необходимо обратить внимание на эмоциональное состояние, стараться избегать нервных напряжений и стрессов.

Поверьте, эти простые рекомендации действительно помогут подготовиться к геомагнитным штормам и пережить их с минимальными последствиями для вашего здоровья.

Авторы Марина Калегина