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Фазы Луны в декабре 2023-го: Календарь удачных и опасных дней месяца

Конец года — это всегда напряжённый период. Лунный календарь предупредит об опасностях, расскажет, когда следует вести себя осторожно и чем лучше заняться, чтобы пережить декабрь без потерь и не разозлить Вселенную. Подробности читайте на Life.ru.

30 ноября, 21:01
<p>Лунный календарь Life.ru расскажет о благоприятных и неблагоприятных днях в декабре 2023 года. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/beautiful-planets-in-space_22896234.htm#page=4&query=lunar%20calendar&position=40&from_view=search&track=ais&uuid=b3c461be-767f-4260-8548-18f56335975c" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik </a></p>

Лунный календарь Life.ru расскажет о благоприятных и неблагоприятных днях в декабре 2023 года. Фото © freepik

Фазы Луны в декабре 2023 года

Фазы Луны бывают следующими:

  1. Новолуние — это когда Луна невидима на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли.
  2. Молодая Луна видна тонкой полоской на западе неба сразу после захода солнца.
  3. Первая четверть — это когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её половина.
  4. Гиббозная Луна — это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву C.
  5. Полнолуние — значит, Луна видна на небе в течение всей ночи, она полностью освещена.
  6. Убывающая луна видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещена её уменьшающаяся часть.
  7. Последняя четверть — это если Луна видна в полдень и до захода Солнца, когда освещена её вторая половина.
  8. Старая Луна видна лишь тонкой полоской на востоке неба перед восходом Солнца.
Лунный календарь на декабрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Лунный календарь на декабрь 2023 года. Инфографика © LIFE

В декабре 2023 года фазы Луны распределятся следующим образом:

  • Убывающая Луна: 1–12 декабря.
  • Новолуние: 13 декабря.
  • Растущая Луна: 14–26 декабря.
  • Полнолуние: 27 декабря.
  • Убывающая Луна: 28–31 декабря.

Новолуние в декабре

В первый зимний месяц новолуние выпадает на 13 декабря, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Важно помнить, что период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов. Кроме того, не рекомендуется делать крупные покупки, инвестировать и вкладывать деньги в проекты, заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Новолуние — это время для себя, обращённость к своим внутренним потребностям. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.

Благоприятные дела в новолуние

Новолуние — это хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов. В текущий период благоприятно:

  • заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей;
  • уделить время уходу за собой: косметологические и очищающие процедуры;
  • заняться умеренными физическими упражнениями, которые придадут цветущий вид и поднимут настроение;
  • новолуние подходит для осуществления плановых медицинских операций.

Неблагоприятные дела для новолуния

  • Этот период не подходит для начала новых проектов, так как сил в организме слишком мало.
  • Менять место работы в новолуние — не лучшая идея.
  • Никаких крупных покупок и денежных вложений.
  • Общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением.
Все благоприятные дела на новолуние связаны с уходом за собой. Фото © garetsvisua / freepik

Все благоприятные дела на новолуние связаны с уходом за собой. Фото © garetsvisua / freepik

Полнолуние в декабре

Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце, который отличается максимальной концентрацией энергии. Плюс в том, что её можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно.

Полнолуние в декабре 2023 года выпадает на 27-е число.

Благоприятные дела в период полнолуния

  • Повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах, поэтому время брать быка за рога.
  • Время подходит для реализации крупных проектов.
  • В последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.
  • Идеальный период для общения, завязывания знакомств и деловых связей. А если нужно поговорить с боссом о повышении, времени лучше не сыскать.

Неблагоприятные дела для полнолуния

  • Во время полнолуния не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.
  • Оперативные вмешательства и стрессовые ситуации лучше исключить: они могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.
Полнолуние — время риска и карьерных достижений. Фото © senivpetro / freepik

Полнолуние — время риска и карьерных достижений. Фото © senivpetro / freepik

Благоприятные дни декабря по лунному календарю

  • Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30 и 31 декабря.
  • Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 10, 11, 16, 17, 19, 21 и 26 декабря.
  • Благоприятные дни для проведения операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 декабря.
  • В целом удачными по лунному календарю обещают быть: 3, 4, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 29, 30 и 31 декабря.

Неблагоприятные дни декабря по лунному календарю

  • Неблагоприятные дни, когда не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты: 11, 13 и 23 декабря.
  • Самый опасный день месяца: среда, 27 декабря. Запомните эту дату.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2023 года

Стричь волосы, опираясь на лунный календарь, — это традиция, которая существует уже очень давно. Наши предки считали, что стричься нужно именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения, к слову, тоже были нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами. Некоторые из этих поверий сохранились до наших дней.

Несмотря на то что учёные до сих пор спорят о том, есть ли в этом правда, многие парикмахеры используют лунный календарь,чтобы определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны могут оказать влияние на рост и состояние волос, поэтому многие люди предпочитают стричься на растущую Луну и избегать стрижки на убывающую.

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в 2023 году. Инфографика © LIFЕ

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в 2023 году. Инфографика © LIFЕ

  • Благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24 и 28 декабря.
  • Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 16, 18, 25 и 30 декабря.
  • Самый неудачный день для стрижки: 27 декабря (полнолуние), подумайте дважды перед походом к парикмахеру.
  • Нейтральные дни для стрижки: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29 и 31 декабря.
Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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