Фазы Луны в декабре 2023-го: Календарь удачных и опасных дней месяца Конец года — это всегда напряжённый период. Лунный календарь предупредит об опасностях, расскажет, когда следует вести себя осторожно и чем лучше заняться, чтобы пережить декабрь без потерь и не разозлить Вселенную. Подробности читайте на Life.ru. 30 ноября, 21:01 Лунный календарь Life.ru расскажет о благоприятных и неблагоприятных днях в декабре 2023 года. Фото © freepik

Фазы Луны в декабре 2023 года

Фазы Луны бывают следующими:

Новолуние — это когда Луна невидима на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли. Молодая Луна видна тонкой полоской на западе неба сразу после захода солнца. Первая четверть — это когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её половина. Гиббозная Луна — это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву C. Полнолуние — значит, Луна видна на небе в течение всей ночи, она полностью освещена. Убывающая луна видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещена её уменьшающаяся часть. Последняя четверть — это если Луна видна в полдень и до захода Солнца, когда освещена её вторая половина. Старая Луна видна лишь тонкой полоской на востоке неба перед восходом Солнца.

Лунный календарь на декабрь 2023 года. Инфографика © LIFE

В декабре 2023 года фазы Луны распределятся следующим образом:

Убывающая Луна : 1–12 декабря.

: 1–12 декабря. Новолуние : 13 декабря.

: 13 декабря. Растущая Луна : 14–26 декабря.

: 14–26 декабря. Полнолуние : 27 декабря.

: 27 декабря. Убывающая Луна: 28–31 декабря.

Новолуние в декабре

В первый зимний месяц новолуние выпадает на 13 декабря, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Важно помнить, что период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов. Кроме того, не рекомендуется делать крупные покупки, инвестировать и вкладывать деньги в проекты, заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Новолуние — это время для себя, обращённость к своим внутренним потребностям. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.

Благоприятные дела в новолуние

Новолуние — это хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов. В текущий период благоприятно:

заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей;

уделить время уходу за собой: косметологические и очищающие процедуры;

заняться умеренными физическими упражнениями, которые придадут цветущий вид и поднимут настроение;

новолуние подходит для осуществления плановых медицинских операций.

Неблагоприятные дела для новолуния

Этот период не подходит для начала новых проектов, так как сил в организме слишком мало.

Менять место работы в новолуние — не лучшая идея.

Никаких крупных покупок и денежных вложений.

Общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением.

Все благоприятные дела на новолуние связаны с уходом за собой. Фото © garetsvisua / freepik

Полнолуние в декабре

Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце, который отличается максимальной концентрацией энергии. Плюс в том, что её можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно.

Полнолуние в декабре 2023 года выпадает на 27-е число.

Благоприятные дела в период полнолуния

Повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах, поэтому время брать быка за рога.

Время подходит для реализации крупных проектов.

В последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.

Идеальный период для общения, завязывания знакомств и деловых связей. А если нужно поговорить с боссом о повышении, времени лучше не сыскать.

Неблагоприятные дела для полнолуния

Во время полнолуния не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.

Оперативные вмешательства и стрессовые ситуации лучше исключить: они могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.

Полнолуние — время риска и карьерных достижений. Фото © senivpetro / freepik

Благоприятные дни декабря по лунному календарю

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30 и 31 декабря.

Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 10, 11, 16, 17, 19, 21 и 26 декабря.

Благоприятные дни для проведения операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 декабря.

В целом удачными по лунному календарю обещают быть: 3, 4, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 29, 30 и 31 декабря.

Неблагоприятные дни декабря по лунному календарю

Неблагоприятные дни , когда не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты: 11, 13 и 23 декабря.

, когда не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты: 11, 13 и 23 декабря. Самый опасный день месяца: среда, 27 декабря. Запомните эту дату.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2023 года

Стричь волосы, опираясь на лунный календарь, — это традиция, которая существует уже очень давно. Наши предки считали, что стричься нужно именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения, к слову, тоже были нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами. Некоторые из этих поверий сохранились до наших дней.

Несмотря на то что учёные до сих пор спорят о том, есть ли в этом правда, многие парикмахеры используют лунный календарь,чтобы определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны могут оказать влияние на рост и состояние волос, поэтому многие люди предпочитают стричься на растущую Луну и избегать стрижки на убывающую.

Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в 2023 году. Инфографика © LIFЕ

Благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24 и 28 декабря.

1, 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24 и 28 декабря. Неблагоприятные дни для стрижки : 2, 16, 18, 25 и 30 декабря.

: 2, 16, 18, 25 и 30 декабря. Самый неудачный день для стрижки: 27 декабря (полнолуние), подумайте дважды перед походом к парикмахеру.

27 декабря (полнолуние), подумайте дважды перед походом к парикмахеру. Нейтральные дни для стрижки: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29 и 31 декабря.

Авторы Марина Калегина