Фазы Луны в декабре 2023-го: Календарь удачных и опасных дней месяца
Конец года — это всегда напряжённый период. Лунный календарь предупредит об опасностях, расскажет, когда следует вести себя осторожно и чем лучше заняться, чтобы пережить декабрь без потерь и не разозлить Вселенную. Подробности читайте на Life.ru.
Лунный календарь Life.ru расскажет о благоприятных и неблагоприятных днях в декабре 2023 года. Фото © freepik
Фазы Луны в декабре 2023 года
Фазы Луны бывают следующими:
- Новолуние — это когда Луна невидима на небе, так как её свет не отражается от поверхности Земли.
- Молодая Луна видна тонкой полоской на западе неба сразу после захода солнца.
- Первая четверть — это когда Луна видна в полдень и до захода солнца, когда освещена её половина.
- Гиббозная Луна — это положение естественного спутника Земли, когда он находится на полпути между полнолунием и последней четвертью и освещён на три четверти. Вид такой Луны напоминает букву C.
- Полнолуние — значит, Луна видна на небе в течение всей ночи, она полностью освещена.
- Убывающая луна видна на небе во второй половине ночи и утром, когда освещена её уменьшающаяся часть.
- Последняя четверть — это если Луна видна в полдень и до захода Солнца, когда освещена её вторая половина.
- Старая Луна видна лишь тонкой полоской на востоке неба перед восходом Солнца.
Лунный календарь на декабрь 2023 года. Инфографика © LIFE
В декабре 2023 года фазы Луны распределятся следующим образом:
- Убывающая Луна: 1–12 декабря.
- Новолуние: 13 декабря.
- Растущая Луна: 14–26 декабря.
- Полнолуние: 27 декабря.
- Убывающая Луна: 28–31 декабря.
Новолуние в декабре
В первый зимний месяц новолуние выпадает на 13 декабря, но в астрономическом плане фаза новолуния длится три дня: день перед новолунием, само новолуние и следующий день после него. Важно помнить, что период новолуния категорически не подходит для начала новых проектов. Кроме того, не рекомендуется делать крупные покупки, инвестировать и вкладывать деньги в проекты, заводить новые знакомства и посещать шумные мероприятия. Новолуние — это время для себя, обращённость к своим внутренним потребностям. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве, заняться своей красотой и здоровьем.
Благоприятные дела в новолуние
Новолуние — это хороший период для завершения серьёзных дел и подведения итогов. В текущий период благоприятно:
- заниматься наведением порядка в доме, уборкой лишних вещей;
- уделить время уходу за собой: косметологические и очищающие процедуры;
- заняться умеренными физическими упражнениями, которые придадут цветущий вид и поднимут настроение;
- новолуние подходит для осуществления плановых медицинских операций.
Неблагоприятные дела для новолуния
- Этот период не подходит для начала новых проектов, так как сил в организме слишком мало.
- Менять место работы в новолуние — не лучшая идея.
- Никаких крупных покупок и денежных вложений.
- Общение в данный период лучше всего сократить до минимума как с деловым, так и с личным окружением.
Все благоприятные дела на новолуние связаны с уходом за собой. Фото © garetsvisua / freepik
Полнолуние в декабре
Полнолуние — один из самых сильных дней в лунном месяце, который отличается максимальной концентрацией энергии. Плюс в том, что её можно направлять в любую сферу. Все начинания в 14-й лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования — очень важно проводить его активно.
Полнолуние в декабре 2023 года выпадает на 27-е число.
Благоприятные дела в период полнолуния
- Повышенная активность растущей Луны положительно скажется на рабочих делах, поэтому время брать быка за рога.
- Время подходит для реализации крупных проектов.
- В последние дни растущей Луны можно вкладывать и тратить деньги — инвестиции будут прибыльными, а покупки — удачными.
- Идеальный период для общения, завязывания знакомств и деловых связей. А если нужно поговорить с боссом о повышении, времени лучше не сыскать.
Неблагоприятные дела для полнолуния
- Во время полнолуния не рекомендуется делать косметологические процедуры, которые вызывают повреждения кожи: пилинги, чистки, депиляцию.
- Оперативные вмешательства и стрессовые ситуации лучше исключить: они могут спровоцировать снижение иммунитета и возникновение инфекционных заболеваний.
Полнолуние — время риска и карьерных достижений. Фото © senivpetro / freepik
Благоприятные дни декабря по лунному календарю
- Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 2, 3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 30 и 31 декабря.
- Благоприятные дни для крупных трат и покупок: 10, 11, 16, 17, 19, 21 и 26 декабря.
- Благоприятные дни для проведения операций, косметологических процедур и других манипуляций, связанных со здоровьем: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 29 и 30 декабря.
- В целом удачными по лунному календарю обещают быть: 3, 4, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 29, 30 и 31 декабря.
Неблагоприятные дни декабря по лунному календарю
- Неблагоприятные дни, когда не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты: 11, 13 и 23 декабря.
- Самый опасный день месяца: среда, 27 декабря. Запомните эту дату.
Благоприятные дни для стрижки в декабре 2023 года
Стричь волосы, опираясь на лунный календарь, — это традиция, которая существует уже очень давно. Наши предки считали, что стричься нужно именно на растущую Луну, чтобы волосы росли быстрее. А вот укоротить волосы на убывающую Луну, по мнению древних, было чревато укорочением жизни. Лунные затмения, к слову, тоже были нежелательным временем для стрижки, так как считалось, что человек становится более уязвимым в этот период и может потерять здоровье вместе с волосами. Некоторые из этих поверий сохранились до наших дней.
Несмотря на то что учёные до сих пор спорят о том, есть ли в этом правда, многие парикмахеры используют лунный календарь,чтобы определить благоприятные дни для стрижки и окрашивания волос. Фазы роста и убывания Луны могут оказать влияние на рост и состояние волос, поэтому многие люди предпочитают стричься на растущую Луну и избегать стрижки на убывающую.
Календарь стрижек: благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в 2023 году. Инфографика © LIFЕ
- Благоприятные дни для стрижки: 1, 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24 и 28 декабря.
- Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 16, 18, 25 и 30 декабря.
- Самый неудачный день для стрижки: 27 декабря (полнолуние), подумайте дважды перед походом к парикмахеру.
- Нейтральные дни для стрижки: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 29 и 31 декабря.