"Мостодень": 29 ноября в России отмечается профессиональный праздник строителей мостов 29 ноября, 14:51 29 ноября отмечается праздник с забавным названием "Мостодень". В этот день чествуют всех, кто занимается возведением арочных и разводных, бетонных и каменных, балочных и распорных, железнодорожных и пешеходных дорожных сооружений. Фото © Алюминиевая Ассоциация

29 ноября в России отмечается День мостов. В этот день принято поздравлять всех участников строительства пешеходных, вантовых, автодорожных и других видов переправ. Свой вклад в развитие мостостроения вносят архитекторы, проектировщики, инженеры, сварщики, крановщики и представители других профессий.

Фото © Алюминиевая Ассоциация

В России с 2017 года начали строить мосты высоких технологий. В нашей стране долгое время единственным алюминиевым сооружением такого плана был построенный в 1969 году Коломенский пешеходный мост в Санкт-Петербурге. Только в 2017 году появились новые алюминиевые переходы в Нижнем Новгороде. Сейчас в Москве функционируют три пешеходных моста из алюминия, в Туле и Самаре – по одному, а в Красноярске – сразу семь. Еще одно сооружение из алюминиевых конструкций открыли в этом году в городе Бор Нижегородской области. В настоящее время при содействии Алюминиевой Ассоциации 63 таких сооружения находятся в разной степени реализации, включая экспортные проекты пешеходных мостов, которые востребованы за рубежом в силу своих уникальных экологических свойств.

Активную роль в этой отрасли стала играть алюминиевая промышленность. Эксперты сходятся во мнении, что мосты из алюминиевых сплавов отличаются высокой прочностью (не уступают аналогам из стали), лёгкостью, коррозионной стойкостью и долгим сроком службы – более 50 лет. В эксплуатации такие мосты дешевле конкурентов, а благодаря небольшому весу они быстро устанавливаются.

"Важным преимуществом алюминиевых сплавов является экологичность, поскольку конструкции полностью перерабатываются по окончании срока полезного использования. Это также имеет и экономический эффект: после завершения использования конструкций их можно переработать и компенсировать часть первоначальных затрат. Кроме того, на протяжении жизненного цикла изделие не требует особого ухода или покраски", - комментирует заместитель председателя Алюминиевой Ассоциации Евгений Васильев.

Фото © Алюминиевая Ассоциация

В этом году был введен в эксплуатацию первый в России алюминиевый пешеходный переход над железной дорогой. Мост длиной 151 м установили в Красноярске над Транссибирской магистралью и Семафорной улицей. Этот опыт перенимают и другие регионы: подобные сооружения собираются построить в Тульской области и Новокузнецке. Для железнодорожников главным преимуществом в таких проектах является сохранение бесперебойного графика движения поездов.

Одним из ноу-хау в данном направлении является сооружение типовых мостов "под ключ". Так называемый мостокомплект позволяет существенно сократить сроки реконструкции или строительства переправ через небольшие водные препятствия. На объект поступает уже полностью готовая конструкция, для подъема и монтажа которой достаточно одного крана и нескольких рабочих. При этом транспортировку элементов, сборку и установку мостокомплекта можно осуществлять даже в стесненных условиях плотной городской застройки.

Фото © Алюминиевая Ассоциация

Следующим шагом вперед будет появление автомобильного алюминиевого моста. Пилотный проект 72-метрового сооружения с конструкциями из алюминиевых был согласован в 2021 году. Строительство объекта завершается в Борском районе Нижегородской области. Он свяжет два берега реки Линда на дороге Нижний Новгород – Городец и будет первым алюминиевым автомостом не только в России, но и во всей Восточной Европе.

Авторы Алексей Берковиц