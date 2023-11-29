Подростковые банды в СССР: Как "Слово пацана" заставило всех содрогнуться от жутких воспоминаний Как из прилежных школьников вырастали гопники и из-за чего конфликтовали советские молодёжные группировки? Они действительно были настолько опасны? Вспоминаем самое жуткое время в СССР. 29 ноября, 16:01 Обложка. Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

"Слово пацана. Кровь на асфальте" — сериал Жоры Крыжовникова о криминальной Казани 80-х. Это история про молодёжные группировки, социальное явление, которое позже назовут "подростковой чумой", образовавшееся в преддверии всем известных жестоких и криминальных 90-х.

Премьера состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах. Зрители и критики тепло встретили сериал, а на "Кинопоиске" он получил 9,1 балла. Разборки, шпана и постоянный беспредел — такие ассоциации вызывает у многих обывателей название нового сериала. Но отражает ли он реалии времени, о котором рассказывает? Лайф попытался разобраться.

Какой сюжет у сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Откуда в СССР появились молодёжные группировки. Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

По улицам шагает перестройка, а эпоха Советского Союза близится к закату. Как жить по-новому, никто не знает, ведь переменчивые 80-е приносят не только свободу, но и беспредел. Одних мальчишек воспитывают улицы — как робкого школьника Андрея. Другие уже не могут найти себе места в этой тревожной реальности — как Вова. Чтобы выжить, молодёжь вынуждена сбиваться в стаи: драться будут за каждый клочок земли. И только обещания, данные друзьям, важнее всего — превыше насилия и страхов взрослого мира.

А как было в СССР на самом деле?

Действительно, в 1970-80-х в СССР расцвели подростковые неформальные группировки, которые выясняли между собой отношения в массовых побоищах. За период Гражданской войны в стране успело подрасти поколение людей, которые не просто не боялись власти, а ни во что не ставили человеческую жизнь. Современные психологи уверены, что война, революция, смерть вокруг, голодный образ жизни негативно сказались на психике людей, породив нервозность и склонность к насилию. Пока советская власть укоренялась в своей позиции, жизнь не становилась спокойнее, страну захлестнула волна преступности, причиной которой стали подростковые группировки.

Молодёжные группировки — откуда они взялись?

Как на советских улицах образовались гопники и подростковые банды. Фото © Getty Images / Igor Golovniov / Universal Images Group

В 70-е в среде бунтующей молодёжи произошел перелом: соединившиеся с криминалом подростки стали нести угрозу не только своим ровесникам из других районов, но и всему обществу. Многие связывают этот феномен с увеличившимся количеством выпущенных на свободу зэков.

Среди других причин возникновения можно выделить сельские традиции, особую роль главы семейства, ограничения для членов семьи и вседозволенность в поведении отца, уголовные особенности, которые в молодёжной среде всегда всплывают под разными образами, и даже традиции советского спорта.

Наиболее известной группировкой 70-х стала казанская "Тяп-ляп", которая наряду с другими молодёжными бандами Казани ("Павлюхинские", "Хади Такташ", "Жилка", "Новотатарская слобода") бросила вызов городским властям. В состав тяп-ляповцев, насчитывавший до 300 человек, входили в основном ученики 114-й и 48-й казанских школ. У её членов имелось холодное и огнестрельное оружие, в том числе зарубежного производства.

Что это были за люди?

Кодекс банды был довольно жёстким: не пить, не курить, своих не бросать. Это было классическое преступное сообщество с чёткой иерархической структурой. Специальная униформа — шапка-ушанка с завязанными "ушами" и телогрейка — позволяла не только отличать тяп-ляповцев от конкурирующих банд, но и давала дополнительную защиту в драках. Имели члены группировки и свой транспорт — мотоциклы, чаще всего украденные и переделанные. Помимо внутригородских разборок тяп-ляповцы также участвовали в набегах на Москву и Горький.

По общему мнению учителей, в начальной школе дети вели себя вполне дружелюбно. Первые синяки и ссадины появлялись ближе к четвёртому классу. Группировки тех лет обычно формировались из числа молодых людей от 14 до 19. Если старший возраст ограничен уходом в армию (после военной службы в такие группировки обычно не возвращались), то нижняя возрастная граница была весьма размытой.

Ребята помладше дрались друг с другом, ограничиваясь индивидуальными стычками, а старшеклассники устраивали бои массового характера. Причём ничто не мешало сначала подраться с ребятами с другой улицы, а затем с ними же пойти на "стрелку" в другой район.

Пацаны. Именно так чаще всего называли себя представители группировок, о которых идёт речь. Для пущей авторитетности часто добавляется "чёткий", "дерзкий", "ровный", "конкретный", "свой".

Каков он, путь от школьника до гопника?

"С какого района?" — молодёжные банды в СССР. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

В какой же момент хвалёная образовательная система советского образца давала сбой, что из обычного школьника вырастал хулиган и гопник? Обычно это было распространено в многодетных семьях и вовсе не из-за бедности, а по примеру ​старших братьев, которые избивали младшеньких.

Конфликты среди школьников являли собой своеобразную форму социализации. Таким способом мальчики утверждались как будущие мужчины. Большинство ребят занимались тем или иным видом спорта, учитывая склонность советской системы его идеализировать, это носило массовый характер. Иронично, но часто мальчишек отдавали в спорт именно с желанием оградить их от криминального мира, дурного влияния улицы. Так они попадали в самое пекло.

Как они объединялись?

Чаще всего группировки образовывались по географическому принципу. Двор, район, город. Причём поделиться можно было как угодно: начиная от школы, класса и заканчивая дачным кооперативом. Весьма оригинальная интерпретация советского коллективизма и стремления к общности.

А чего не поделили-то?

Конфликт мог разгореться из-за любой ерунды — недоброго взгляда, местной девушки, к которой стал приходить пацан с другого района, давняя история. Всё это могло стать первопричиной драки. Стоило ему начаться, как стычки происходили одна за одной, дополняя список взаимных претензий друг к другу. Остановить развязанную войну было практически невозможно, она могла длиться годами, стать традиционной. Сменившиеся поколения уже даже не помнили, из-за чего начался конфликт, но всё равно его поддерживали.

Молодёжные группировки времён СССР

Молодёжные группировки времён СССР: о чём напомнил сериал "Слово пацана"? Кадр © "Слово пацана. Кровь на асфальте". Режиссёр и сценарист Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарёв / Kinopoisk.ru

В 90-е, когда страну стали потрясать новые политические события, а неуверенность в завтрашнем дне только усилилась, группировки лишь укоренились в своих ценностях и стали крепче стоять на ногах, периодически демонстрируя власть и авторитет по всему Союзу.

Однако ограничивать разговор о группировках среди подростков лишь советским временем было бы неправильным, ведь подобное существует и сегодня. АУЕ*, или "Арестантское уголовное единство", настоящий повод для беспокойства, ведь в него входит огромное количество подростков, родители которых об этом не подозревают. Несмотря на то что основной костяк — это пацаны 13–18 лет, в такие банды могут входить и совсем дети от семи-восьми, причем обоих полов.

* Движение признано экстремистским на территории РФ.

Авторы Виктория Дитрих