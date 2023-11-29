Американского шпиона Пола Уилана избили в мордовской колонии
УФСИН: Осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана ударили по лицу в ИК-17
Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан был избит в мордовский колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по республике.
По данным службы, у иностранца, который отбывает наказание в ИК-17, на производственной зоне произошёл конфликт с другим осуждённым. Тот не выдержал и ударил шпиона по лицу, после чего вмешались сотрудники колонии.
"Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть", — приводит ТАСС сообщение.
В результате потасовки, которая, кстати, попала на камеры видеонаблюдения, Уилан получил ссадину под глазом. По данному факту начата проверка, результаты которой будут направлены в ОМВД для возможного возбуждения уголовного дела.
Как уже рассказывал Лайф, американца поймали в Москве в конце 2018 года при "проведении шпионской акции". У него тогда обнаружили документы, содержащие гостайну, а также выяснилось, что Уилан является обладателем четырёх гражданств: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Поначалу он пытался убедить всех, что никакой "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах", однако суд ему не поверил и в 2020 году приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание американец прибыл в мордовскую колонию.
ТАСС / АР / Dmitry Serebryakov