Американского шпиона Пола Уилана избили в мордовской колонии

Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан был избит в мордовский колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по республике.

По данным службы, у иностранца, который отбывает наказание в ИК-17, на производственной зоне произошёл конфликт с другим осуждённым. Тот не выдержал и ударил шпиона по лицу, после чего вмешались сотрудники колонии.

"Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть", — приводит ТАСС сообщение.