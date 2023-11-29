Константин Богомолов стал режиссёром церемонии награждения Russian Creative Awards

В этом году режиссёром ежегодной церемония вручения III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards стал театральный деятель, актёр, кинорежиссёр, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Константин Богомолов приоткрыл завесу тайны и рассказал, какой будет церемония вручения премии в этом году. По его словам, она станет более логоцентричной: упор будет сделан на слово. Так, на сцене предстанут известные и начинающие артисты московских театров, в само мероприятие будет сопровождаться музыкальным сопровождением от композитора Петра Дранги с оркестром DYP Orchestra.

Режиссёр Константин Богомолов рассказал о том, какой будет церемония вручения III Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards в этом году. Видео © LIFE

"История, связанная с премией, она творческая и нестандартная. И каждый год дирекции премии удавалось удивлять зрителей новой концепцией, новой историей, новым сценарием и новыми фокусами. Участвовали в ней, неизменно, очень творческие люди с оригинальными идеями и хочется, чтобы эта традиция этой премии и церемонии награждения была поддержана и в этом году", — подчеркнул Богомолов на пресс-конференции, посвященной проведению премии.

Предстоящая церемония станет по настоящему уникальной: она превратится в театральную постановку, героями которой станут победители премии в 10 номинациях. Вручение награды в каждой номинации будет сопровождаться монологами героев из прошлого, в чьих образах предстанут известные российские актёры. В их числе — Сергей Епишев, Никита Худяков, Екатерина Гусева, Игорь Гордин, Богдан Жилин и другие.

"В этом году мы решили обратиться к театральному искусству. Нам было важно создать связь творческого продукта прошлого и креативных индустрий настоящего, показать преемственность поколений, наш культурный код. И я уверена, что нас ждёт невероятная, завораживающая постановка — Константин Богомолов тонко чувствует настроения творческих людей, блестяще работает с текстом и актёрами", — сказала директор премии Марина Абрамова.

Через форму заявок на сайте было подано более 1000 проектов со всей страны. В шорт-лист в номинации “Человек года” вошли Артемий Лебедев, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Никита Михалков, Татьяна Бакальчук, Дмитрий Давыдов. В номинации “Новые форматы” финалистами стали новое радио AWARDS, проект "Спектакли-променады" Пермского академического Театра-Театра, арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область, а в “Цифровом проекте года” – Цифровая трансформация Мариинского театра, СберПро Цифровое развитие, "Знакомьтесь, Нижний!".