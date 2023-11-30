Почти полмиллиона россиян зарегистрировались в биометрической системе
В государственной биометрической системе зарегистрировалось уже почти полмиллиона россиян. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его сведениям, внесли свои данные в базу уже 477 тысяч человек, в основном это люди до 40 лет. Всплеск регистраций начался с октября — ежедневно приходит до трёх тысяч человек. Многие из них пользуются упрощённой системой регистрации, для которой достаточно сделать селфи в приложении. Однако сервисы по такой схеме начнут действовать только с 2024 года, пока же услуги предоставляются по стандартной биометрии.
Статистика базы биометрических образцов. Фото © Telegram / SHOT
Ранее сообщалось, что для пользователей приложения "Госуслуги Биометрия" стала доступна упрощённая версия регистрации биометрических данных. Для неё не требуется загранпаспорт нового поколения, достаточно только верифицированного аккаунта на портале и смартфона.
ТАСС / Владимир Гердо