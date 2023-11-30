Почти полмиллиона россиян зарегистрировались в биометрической системе

По его сведениям, внесли свои данные в базу уже 477 тысяч человек, в основном это люди до 40 лет. Всплеск регистраций начался с октября — ежедневно приходит до трёх тысяч человек. Многие из них пользуются упрощённой системой регистрации, для которой достаточно сделать селфи в приложении. Однако сервисы по такой схеме начнут действовать только с 2024 года, пока же услуги предоставляются по стандартной биометрии.