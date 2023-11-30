А вы помните эти 6 блюд, которые обязательно стояли на новогодних застольях в СССР Один из вариантов встретить праздник — отметить его в стиле Советского Союза с соответствующим меню. А мы поможем вам вспомнить блюда, без которых начинать новый год было просто неприлично! 30 ноября, 15:30 Любимые советские блюда, которые все в СССР готовили на Новый год. Фото © ТАСС / Юрий Белинский

В преддверии новогодних праздников мы оглядываемся назад, подводя итоги уходящего года, и с ностальгией вспоминаем, как проходило весёлое праздничное застолье в советские времена. Затариваться деликатесами к Новому году начинали уже в октябре — пока урвёшь конфеты, зелёный горошек и шампанское, уже будут слышны бой курантов и бормотание генсека с поздравлениями по первой программе телевидения. Постепенно в сознании у советских граждан сложился набор традиционных продуктов, без которых новогодний стол просто нельзя было представить. Чтобы не опозориться перед друзьями и родственниками, пришедшими на застолье, этими продуктами запасались впрок. Давайте же вспомним 6 обязательных блюд советского новогоднего стола!

1. Традиционное советское оливье

Праздничное меню в СССР: классические блюда новогоднего стола. Обложка. Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы

Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. / Kinopoisk.ru

Без этого салата новогодний стол просто нельзя представить. В царское время он был изысканным фирменным блюдом ресторана "Эрмитаж" в Москве, которым руководил француз Люсьен Оливье.

После Октябрьской революции ряд таких дорогостоящих элементов, как жареный рябчик, листья салата, соевый соус и оливки, были заменены на более дешёвую колбасу и консервированный горошек, в результате чего появилась всем сейчас известная "рабоче-крестьянская" версия любимого салата.

Легенду советского общепита в советское время обычно готовили сразу много, чтобы хватило всем и на несколько дней, из нарезанной кубиками докторской колбасы, которую удалось урвать в универмаге, дефицитного венгерского горошка, варёной картошки, моркови и солёных огурцов, обильно сдобрив всё провансальским майонезом.

2. Холодец

Мужчины в доме отвечали за перенос кухонного стола в гостиную, где стоял телевизор. А женщины — за сервировку и готовку. Каждый гость обязательно приносил по одному блюду к общему столу. Считалось, что тот, кто принимает гостей, обязательно должен был сварить холодец. А за праздничные салаты и десерты уже отвечали гости. Объяснялось это тем, что нести миски с ними намного легче, чем ведро с холодцом. Да-да, то самое странное новогоднее блюдо, которое иностранцу понять бывает трудно. Выглядит холодец, и правда, необычно — по сути, это мясная закуска с желе из бульона. Однако вкус у этого блюда просто потрясающий, особенно если добавить горчицы или хрена.

3. Селёдка под шубой в СССР

Без каких блюд не обходился ни один Новый год в СССР? Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Сегодня люди делятся на два типа: те, кто обожает селёдку под шубой, и те, кто совсем не понимает это блюдо. Однако в СССР знаменитый салат любили практически все. "Шубой" называется часть, которая находится над рыбой и состоит из лука, картофеля, яйца, моркови и свёклы. Селёдка под шубой, безусловно, — традиция русской кулинарии. С середины 1970-х годов этот салат стал обязательным блюдом праздничного и новогоднего стола. Несомненный плюс лакомства — его дешевизна и простота ингредиентов. Готовить его лучше заранее, чтобы салат пропитался и приобрёл насыщенный вкус.

4. Заливная рыба

Ещё одна холодная закуска, которую готовили заранее, ведь блюдо подавалось в застывшем виде. Заливное всегда было на новогоднем столе в СССР в разных вариациях: из застывшего бульона с кусочками мяса, рыбы или овощей. Особенную популярность это блюдо обрело после выхода фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Поспособствовала этому крылатая фраза Ипполита: "Какая гадость эта ваша заливная рыба!" Но мы готовы поделиться с вами вкусным рецептом данного блюда и не только.

5. Советский салат мимоза

Новогодний стол по-советски: что ели в праздничную ночь. Обложка. Кадр © "Карнавальная ночь". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков. / Kinopoisk.ru

После оливье по популярности среди салатов всегда идёт "Мимоза". Сейчас про него многие стали забывать, но в советское время это блюдо всегда стояло на новогоднем столе. Основные ингредиенты мимозы: сыр, яйца, рыбные консервы, лук, сливочное масло и майонез.

6. Мясо, птица на горячее, если повезёт

Главный праздник в году в советское время отмечали, как правило, дома. И ни одно новогоднее застолье не обходилось без горячего — салаты и шпроты не могли заменить основные блюда.

Популярным 31 декабря был рецепт целой запечённой курицы: выглядело такое горячее солидно, к тому же она была проста в приготовлении и нравилась многим. А особенно умелые хозяйки готовили фаршированную птицу, чтобы удивить гостей.

В каждой семье были фирменные рецепты. Например, если хозяйке удавалось найти хороший кусок телятины или свинины, его запекали в духовке целиком или порционно и подавали с картофельным пюре. Популярностью пользовался классический рецепт мяса по-французски. Также на советский праздничный ужин могли подать запечённого гуся или тушёный с мясом картофель.

Авторы Виктория Дитрих