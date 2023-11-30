Новогодний марафон "Верим в чудо, творим чудо!" охватит 20 городов 30 ноября, 12:46 Фото © Центр социальных программ

"Верим в чудо, творим чудо!" — это ежегодная акция, в ходе которой волонтёры помогают социальным учреждениям подготовиться к празднованию Нового года. В течение всего месяца команды с подопечными будут вместе наводить порядок и украшать помещения в социальных учреждениях страны, создавать новогоднюю атрибутику своими руками, готовить подарки, костюмы, и сценарии новогодних праздников со сценками, играми и поздравлениями. Каждая команда за участие в социально ответственном марафоне получит памятные подарки и баллы, которые можно будет обменять на мерч – одежду, аксессуары, сувениры и другие вещи.

Фото © Центр социальных программ

В акции участвуют сотрудники компаний РУСАЛ и Эн+.

"Цель марафона – это формирование и укрепление коммуникаций, проще говоря – простое человеческое общение между участниками и подопечными социальных учреждений. Марафон позволяет в доброжелательной, праздничной атмосфере познакомиться с учреждением и спланировать в нем акции на грядущий год. А тем, кто регулярно посещает свое подшефное – завершить год совместной подготовкой к празднику", – рассказала руководитель проектов Центра социальных программ компании Юлия Евтушок.

Фото © Центр социальных программ

К примеру, в Братске и Волгограде в этом году в марафоне принимают участие по девять команд. В Саяногорске семь команд отправятся в детский дом "Ласточка", в городской реабилитационный центр, школу-интернат №8, Саяногорское общество инвалидов "Милосердие", пансионат ветеранов и в детский сад №22. В поселке Таежный Красноярского края две команды будут оказать помощь местной школе-интернату – единственному в районе образовательному учреждению для детей с особенностями в развитии.

За всю историю проекта, который направлен в том числе на вовлечение сотрудников в социальную ответственность и который стартовал в 2011 году, участниками стали более 22 тысяч человек, которые провели более 5700 добрых мероприятий.

Авторы Алексей Берковиц