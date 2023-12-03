Наше место во Вселенной: Что мы знаем о галактике Млечный Путь LIFE постарался ответить на все главные вопросы о Млечном Пути: сколько в галактике звёзд, каковы её размеры, её возраст и где в ней находится Солнечная система. 2 декабря, 21:43 Что мы знаем о нашей галактике. Обложка © Shutterstock

Давным-давно, когда ещё не было электричества и ясными ночами эту великолепную белую полосу в небе было прекрасно видно, людям она казалась похожей на пролитое по небу молоко. Это породило множество легенд. Скажем, древние греки воображали, что к груди спящей супруги Зевса Геры поднесли новорождённого Геракла, но она проснулась и оттолкнула его. Вообще, galaktos по-гречески значит "молоко".

Диск Млечного Пути в ночном небе. © Giphy

Эта белая полоса — не просто какой-то один галактический рукав, это почти вся плоскость Млечного Пути, весь его диск с нашей точки зрения. Мы не можем видеть свою галактику как диск, потому что мы сами в этом диске находимся. Тем не менее по тому, что мы видим, астрономы составили достаточно ясное представление о структуре нашего вселенского мегаполиса и о нашем месте в нём.

Наше место в галактике

Структура галактики Млечный Путь с указанием расположения Солнца. Фото © Wikipedia

Вообще у нашей галактики в целом — два действительно настоящих больших рукава: рукав Щита – Центавра и рукав Персея. Они исходят из двух противоположных концов так называемой перемычки — вытянутой центральной галактической структуры. Она есть у большинства спиральных галактик. Астрономы подозревают, что это определённый эволюционный этап, со временем перемычки исчезают.

По наблюдениям учёных, порядка двух с половиной десятков звёздных скоплений и туманностей представляют собой составные части одного и того же небольшого галактического рукава — рукава Ориона: он проходит через некоторые звёзды созвездия Ориона. По современным данным, это даже не полноценный "рукав", а, скажем так, некий придаток. В нём и находится Солнечная система вместе с нами. Это, можно сказать, галактический пригород, "спальный район" со сравнительно небольшой концентрацией звёзд.

Размер галактики Млечный Путь

Она простирается примерно на 100 тысяч световых лет. Солнце находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от центра галактики, вокруг которого оно вместе со своим планетным семейством вращается так же, как и все остальные звёзды. Один оборот Солнечной системы вокруг центра галактики длится 240 миллионов лет. Значит, за 4,6 миллиарда лет своего существования она уже успела сделать 19 кругов.

Центр галактики

В центре Млечного Пути находится чёрная дыра массой в четыре миллиона Солнц. И эта масса сконцентрирована в диаметре примерно таком же, какой имеет орбита Меркурия. При такой массе это совершенно мизерные размеры. На небе эта чёрная дыра и вообще весь галактический центр расположены в направлении созвездия Стрельца, поэтому объект и получил название Стрелец А*.

Млечный Путь в небе над пустыней Атакама с обозначенным местоположением галактического центра. Фото © ESO / José Francisco Salgado (josefrancisco.org), EHT Collaboration

Уже вскоре после освоения землянами радиосвязи учёные услышали исходящие от этой чёрной дыры "радиопомехи". Современная наука может уже не просто вычислить её по косвенным признакам — в распоряжении учёных есть её фотография. Как и очень многие чёрные дыры, она окружена светящимся притянутым к ней и расщеплённым на элементарные частицы веществом — так называемым аккреционным диском.

Сверхмассивная чёрная дыра Стрелец А* в центре галактики Млечный Путь. Фото © eventhorizontelescope.org

Сколько звёзд в галактике Млечный Путь

Мы с Земли можем видеть лишь самые ближайшие звёзды — в лучшем случае девять тысяч, — но большинство людей наблюдают, пожалуй, тысячи полторы. Разумеется, всё это — звёзды Млечного Пути. А вот в общей сложности, по приблизительным оценкам, звёздное население галактики исчисляется сотнями миллиардов светил.

Самые распространённые разновидности звёзд и в нашей галактике, и вообще во Вселенной — это как раз примерно такие, как наше Солнце, — карликовые. Солнце — это жёлтый карлик. Есть и ещё более мелкие и тусклые звёзды — красные карлики, таких даже больше, чем жёлтых. Зато такие звёзды живут миллиарды лет, а вот массивные — за жалкий десяток миллионов лет сгорают и взрываются сверхновыми. Значит, даже в случае появления на их планетах хотя бы зачатков жизни (что крайне маловероятно) эти зачатки очень скоро уничтожаются. Так что если и искать внеземную жизнь, то возле скромных долгожителей.

Да, кстати: возраст старейших звёзд Млечного Пути оценивается примерно в 12 миллиардов лет. Значит, наша галактика существует почти столько же, сколько сама Вселенная.

Авторы Адель Романенкова