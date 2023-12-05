Где и как будем встречать Новый 2024 год Домашний оливье и "Голубой огонёк" по телевизору — это, конечно, здорово. Но многих почему-то не устраивает. Вот и смотрят на сторону: кому-то хочется шампанского под пальмой, а кому-то — под заснеженной ёлкой, но где-нибудь подальше от дома. 5 декабря, 09:25 Обложка © Shutterstock

А с учётом того, что предстоящий год пройдёт под знаком Зелёного Дракона (то есть змия), желание разнообразить его встречу и несколько отойти от соответствующих, так сказать, традиций абсолютно понятно. С заснеженными ёлками в нашей стране проблем нет, но ведь хочется при этом экзотики, комфорта, спокойствия — и по приемлемой цене. И вот тут возникают проблемы. Мы посмотрели несколько наиболее популярных российских новогодних туристических направлений и гостиниц в разных регионах по случайной выборке. И пришли к грустным выводам: дорого, свободных мест почти нет, а значит, сервис будет хромать и праздник придётся проводить в толпе незнакомых людей. Пойдём с востока на запад.

Камчатка

Фото © Екатерина Павлюченко

Новое и непривычное направление для российского туриста. Вулканы, невероятные пейзажи, гейзеры, океан с косатками и китами. Но до недавнего времени доступность этой красоты сдерживалась отсутствием туристической инфраструктуры. Ситуация изменилась буквально за последние год-два. Появился ряд совершенно потрясающих отелей, предлагающих сногсшибательную экзотику по вполне приемлемой цене. Так, самая восточная в России пятизвёздочная гостиница Kamchatka Chalet приглашает на встречу Нового года в новых шале и комфортабельных номерах, располагающихся на площади шесть гектаров среди величественных гор и девственного леса. Гостям предлагают услуги термального и спа-комплекса, организацию экскурсий, охотничьих и рыболовных туров. Сама встреча Нового года пройдёт в ресторане отеля в атмосфере зимней мистерии с фейерверком, шоу "Легенды Севера", живой музыкой, Дедом Морозом, блюдами уникальной местной кухни (морепродукты, дикоросы!) и всем-всем-всем столь же необходимым.

Фото © Екатерина Павлюченко

И да, Новый год на Камчатке встречают первыми в России. В Москве будет ещё обеденное время, когда вы выпьете бокал шампанского под бой курантов. Важно, что цена билетов отнюдь не пугающая. На "Авиасейлсе" билет из Москвы на 29 декабря стоит около 40 тысяч рублей.

Алтай

Алтай. Фото © Shutterstock

Тоже направление мечты. "Русская Шамбала", Шукшин, Беловодье (или Синегорье?), красоты и каталка. Вот глэмпинг с непрофильным названием "Август" увлекательно анонсирует встречу Нового года недалеко от Горно-Алтайска. Предлагает "париться в русской бане, купаться в горячем чане прямо над Катунью и окунаться в ледяную купель". Обещает "прогулки по зимнему лесу и берегу Катуни". Угрожает: "Пересмотрим любимые новогодние фильмы на проекторе, поиграем в настолки и устроим живое общение в купольном ресторане у камина". Завлекает: "В новогоднюю ночь соберёмся на гастроужин от нашего шеф-повара. Попробуем сет из шести блюд алтайской кухни и местные деликатесы! Запустим праздничный салют и подарим друг другу подарки. Поедем на Манжерок кататься на лыжах и сноуборде, гулять по горам и наслаждаться видами". Жить предлагается в странноватых сарайчиках под названием барны. Пишут, что это "брутальность, упакованная в природную ауру спокойствия". Там панорамное остекление, космический матрас, лаконичные формы и натуральные материалы. Поверим. А можно и проверить! Ведь для того, чтобы попариться в бане с панорамным видом на алтайские красоты, ничего не жалко! И можно закрыть глаза на шероховатости в сервисе, о которых пишут в отзывах, и на непонятно дорогие билеты. Авиабилет туда из Москвы на 29 декабря — около 60 тысяч рублей. Это же ближе, чем Камчатка!

Байкал

Что это такое, объяснять не надо. Отель "Байкальская Ривьера" зазывает туристов погостить и встретить праздник роскошным банкетом: "В стоимость включены блюда с возможностью выбора: закуски, салаты, два горячих блюда, десерт, безалкогольные напитки, десерт, фрукты, шампанское. Всем участникам банкета комплимент от парк-отеля — бокал шампанского". Напрягает приписка про "возможность принести свои напитки". Так и представляешь толпу веселящихся с магазинной казёнкой… и себя с детьми среди них.

Байкал. Фото © Shutterstock

Зато тут есть прекрасный банный комплекс с услугами пар-мастера, SPA-процедуры и, само собой, Байкал. Зимой он фееричный под абсолютно прозрачным льдом, через который можно разглядеть камушки на дне. Ещё предлагают экскурсию в Баргузинскую долину, откуда всю царскую Россию снабжали знаменитым одноимённым соболем. Отвезут в буддийское сакральное место "Знак святой Янжимы". Говорят, что визит в это место помогает бездетным парам завести детей.

Из других очевидных плюсов — довольно невысокая цена на билеты и проживание.

Красная Поляна

Красная Поляна. Фото © Shutterstock

Зимняя столица российского гламура. Цитируем из рекламного агрегатора: "Отели и апартаменты прямо у склонов: рестораны с панорамными видами, мерцающие огни и величественные горы. Более 50 ресторанов, кафе и баров с уникальной, потрясающей атмосферой. SPA-центры, бани и открытые подогреваемые бассейны с видом на горы. Большой тёплый бассейн с видом на горы. Развлечения для всей семьи: катания на оленьих упряжках, полёты над облаками на горных качелях, зимний детский лагерь и другие активности". А ещё 30 километров трасс для дневного катания, восемь зон для фрирайда, сноупарки. И ведь всё правда! Вот пятизвёздочный SPA-отель "Грейс империал", который находится в посёлке Эстосадок. "Грейс империал" — это высококачественный сервис, десять категорий комфортабельности, шикарный вид на горы, спа-комплекс, финская сауна, турецкий хаммам и подогреваемый бассейн с панорамными окнами, открытый бассейн с подогревом, завтрак по системе "шведский стол", лобби-бар, ресторан европейской кухни, детский клуб с аниматором, парковка на территории отеля и команда профессионалов. И таких "грейсов" на курорте немало. Но и цены вполне себе императорские. Посмотрели апартаменты от (!) 19 тысяч рублей за ночь — на праздники уже ничего нет. Остались ещё самые дорогущие отели, но там нет ничего ниже 300 тысяч рублей за несколько дней. Ценник на праздничный банкет — это отдельная песня. Короче, если вы не социально активный миллионер, обожающий находиться в самой гуще весёлых соотечественников, то поезжайте туда уже после Нового года. Там ведь действительно прекрасно. Да и цены на авиабилеты, что бы ни говорили, не кусаются.

Карелия

Фильм "Морозко" снимался в Карелии. Значит, и Новый год там хоть раз в жизни надо встретить. Например, на "Даче Винтера", которая неоднократно признавалась лучшей гостиницей России. Комфортные номера, коттеджи в скандинавском стиле, Ладога, баня, скалы, сосны, великолепный панорамный ресторан, как будто парящий над озером… В меню форель, запечённая с мёдом и лесными орехами, бифштекс из оленины с печёной свёклой, черносливом и хрустящим луком, валаамские сыры с морошковым вареньем, орехами и вяленой клюквой, тартар из ладожской форели, карельская уха на сливках, салат с лососем. К тому же отель расположен вблизи от основных достопримечательностей республики — Валаама, Сортавалы, горного парка "Рускеала", да и до Кижей недалеко. До Карелии из Москвы (не говоря о Питере) можно на машине по прекрасной дороге добраться даже за зимний короткий световой день, да и цены на билеты на поезд или самолёт вполне себе щадящие.

Карелия. Фото © Shutterstock

В республике ещё немало поистине изысканных отелей. Karjala Park в сосновом бору на берегу бурной реки Шуя, "Ладожская усадьба" в посёлке Ниэмелянхови, "Шуйская Чупа" на озере Укшозеро близ Петрозаводска, "Форрест лодж" у озера Ахвенъярви, парк-отель "Сорола вилладж" в одноимённой деревеньке… Перечислять можно долго. И везде по-настоящему здорово!

Проблема одна. Её формулирует в ответе на вопрос местного ресурса karelinform.ru о том, сколько людей приедут в Карелию на Новый год, директор туристической фирмы "Золотое кольцо Карелии" Виталий Тараканов. — Приедет столько, сколько смогут перевезти поезда и вместить гостиницы. Загрузка уже 100%. Мест на пиковые даты уже нет. С 2 по 6 января — продано вообще всё, в том числе железнодорожные и авиабилеты. Загрузка на НГ всегда 100%, но в этом году всё продано уже к концу октября. Обычно к середине декабря, — говорит он.

Но если проявить настойчивость, то может и повезти. До Нового года ещё месяц — отказы от брони обязательно будут.

Вывод

Мы не претендуем на всеохватность. Может, где-то что-то удастся найти. Судя по нашему краткому анализу, внутренний российский турист по-прежнему платёжеспособен, но мыслит шаблонно. И если вы хотите от Нового года получить набор незабываемых впечатлений, то пройдите по нехоженой тропе. По крайней мере, там не будет пьяных толп.

Авторы Валерия Мишина